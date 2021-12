​Na trzy miesiące aresztował Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze 37-latka, który uciekał przed policją skradzionym w Niemczech mercedesem o wartości 300 tys. złotych.

Skradziony z Niemiec mercedes / Policja Dolnośląska /

W miniony weekend policjanci w Marciszowie (Dolnośląskie) chcieli zatrzymać do kontroli kierowcę mercedesa, który przekroczył prędkość. Na widok mundurowych mężczyzna zaczął jednak uciekać.

Przejeżdżając z dużą prędkością obok patrolu, niemal potrącił policjanta, który wcześniej próbował go zatrzymać - relacjonował Przemysław Ratajczyk z biura prasowego dolnośląskiej policji.

Dodał, że kierowca mercedesa omal nie potrącił też dwóch mężczyzn wykonujących prace drogowe.

W pewnym momencie uciekinier, ścigany przez policyjny radiowóz, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i z dużym impetem uderzył w przydrożne drzewo - przekazała Ratajczyk.



Okazało się, że auto, które prowadził 37-latek, zostało skradzione w Niemczech. Wartość pojazdu to 300 tys. złotych.



Mężczyzna decyzją sądu został aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.