Uchwyt na telefon w samochodzie może skończyć się mandatem. Kierowcy muszą uważać

RMF24

Korzystanie z telefonu podczas jazdy to jedno z najczęstszych przewinień kierowców. Wielu zmotoryzowanych wie, że trzymanie smartfona w ręku za kierownicą grozi mandatem, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę, że może go dostać także osoba korzystająca z uchwytu na telefon. Wszystko zależy od tego, gdzie urządzenie zostało zamontowane.

Uchwyt na telefon w samochodzie może skończyć się mandatem, fot. Pattikky

Uchwyt na telefon w samochodzie może skończyć się mandatem, fot. Pattikky / Shutterstock

Telefon w ręku podczas jazdy? 500 zł mandatu i 12 punktów karnych

Przepisy są w tej kwestii jednoznaczne. Kierowca nie może korzystać podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania go w ręku. Dotyczy to nie tylko prowadzenia rozmów, ale również obsługi aplikacji czy sprawdzania wskazówek nawigacji.

Za takie wykroczenie grozi mandat w wysokości 500 zł oraz aż 12 punktów karnych, dlatego wielu kierowców decyduje się na montaż uchwytu, który pozwala korzystać ze smartfona bez odrywania rąk od kierownicy.

Uchwyt na telefon też może być powodem kontroli

Montaż telefonu w specjalnym uchwycie jest legalnym i bezpieczniejszym rozwiązaniem, ale nie oznacza, że każde miejsce montażu będzie dozwolone. Problem pojawia się wtedy, gdy smartfon wraz z uchwytem ogranicza widoczność kierowcy.

Dotyczy to nie tylko uchwytów na telefon, ale także innych elementów montowanych w przedniej części kabiny samochodu. Policja może zwrócić uwagę między innymi na:

ekrany nawigacji umieszczone w polu widzenia kierowcy,

wideorejestratory,

zawieszki i ozdoby przy przedniej szybie,

maskotki ustawione na desce rozdzielczej.

Takie dodatki mogą szczególnie utrudniać obserwowanie drogi w miejscach wymagających większej koncentracji, na przykład przy skrzyżowaniach czy przejściach dla pieszych.

Nowe przepisy drogowe wchodzą w życie. "Nie będzie taryfy ulgowej" Nie będzie taryfy ulgowej dla osób, które przekroczą dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h poza terenem zabudowanym na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych - zapowiedział podinsp. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP.

Policjant może powołać się na przepisy o bezpieczeństwie pojazdu

Jeżeli funkcjonariusz uzna, że uchwyt na telefon ogranicza pole widzenia kierowcy, może zastosować przepisy wynikające z art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Zgodnie z tym artykułem pojazd powinien być tak wyposażony i utrzymany, aby jego użytkowanie nie zagrażało bezpieczeństwu oraz zapewniało kierowcy odpowiednie pole widzenia.

Przepisy wskazują między innymi, że pojazd musi:

Zapewniać dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu.

Oznacza to, że nawet legalnie kupiony uchwyt na telefon może stać się problemem, jeśli zostanie zamontowany w niewłaściwym miejscu.

Nawet 3 tys. zł mandatu za ograniczanie widoczności

W przypadku dużego uchwytu lub takiego ustawienia telefonu, które może realnie wpływać na reakcję kierowcy podczas jazdy, policjant może ukarać kierowcę mandatem na zasadach ogólnych. W skrajnym przypadku kara może sięgnąć nawet 3 tys. zł.

Nie zawsze jednak kontrola musi zakończyć się wysoką grzywną. Funkcjonariusz może zdecydować się na pouczenie, jeśli uzna, że sytuacja nie stworzyła poważnego zagrożenia.

W najbardziej problematycznych przypadkach konsekwencje mogą być jeszcze poważniejsze - policja może nawet zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu.

Gdzie najlepiej zamontować uchwyt na telefon?

Najprostszym sposobem uniknięcia problemów jest takie zamontowanie telefonu, aby nie znajdował się w polu widzenia kierowcy i nie zasłaniał drogi.

Dobrym rozwiązaniem są między innymi uchwyty montowane na kratce nawiewu. Telefon pozostaje wtedy łatwo dostępny, ale zazwyczaj nie ogranicza obserwacji przedniej szyby.

Warto także usunąć z deski rozdzielczej wszystkie niepotrzebne ozdoby i gadżety. Nawet niewielkie elementy mogą w określonych sytuacjach wpłynąć na widoczność, a tym samym stać się powodem kontroli i mandatu.

Dla kierowcy najważniejsza zasada jest prosta: telefon może pomagać w podróży, ale nie może przeszkadzać w bezpiecznym prowadzeniu samochodu.