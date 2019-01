Kłodawa w Wielkopolsce będzie w tym tygodniu "Twoim Miastem w Faktach RMF FM". Tak zdecydowaliście w głosowaniu na naszej stronie. Dlatego już w sobotę pojawi się tam żółto-niebieska radiowa ekipa RMF FM.

Położona na Wysoczyźnie Kłodawskiej wielkopolska Kłodawa będzie w tym tygodniu "Twoim Miastem w Faktach RMF FM". Tak zdecydowaliście, dlatego już w najbliższą sobotę pojawi się tam nasz reporter, który opowie o historii, ciekawostkach i atrakcjach tego miasta.

Jedną z największych ze wspomnianych atrakcji jest czynna kopalnia soli, działająca tutaj od lat 50-tych XX wieku. Jej część udostępniana jest także turystom. Podziemna trasa znajduje się na głębokości 600 metrów. Pod ziemią zobaczyć można między innymi kaplicę św. Kingi czy wyeksploatowane już solne komory

W zgłoszeniach na RMF24.pl piszecie także o działającej w Kłodawie młodzieżowej straży pożarnej oraz lokalnym klubie sportowym - Górniku Kłodawa. "Twoje Miasto w Faktach RMF FM tworzycie także Wy! Jeśli zatem są w Kłodawie miejsca, które - Waszym zdaniem - koniecznie powinniśmy odwiedzić, napiszcie nam o tym w komentarzach poniżej.

