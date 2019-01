Kłodawa, Kościan, Żarki, Skalbmierz, Gniewkowo, a może Kock? Po świąteczno-noworocznej przerwie na antenę RMF FM i na RMF24.pl wraca cykl "Twoje Miasto". Jak zwykle to Wy możecie zdecydować, dokąd pojedziemy w najbliższą sobotę. Głosowanie potrwa do czwartkowego południa. Zapraszamy!

Na początek mamy dla Was dwie bardzo ciekawe propozycje z Wielkopolski. 6-tysięczna Kłodawa pochwalić może się przede wszystkim podziemną trasą turystyczną w kopani soli. W zgłoszeniach na RMF24.pl piszecie również o działającej tam młodzieżowej straży pożarnej oraz lokalnym klubie sportowym - Górniku Kłodawa.

Kościan położony jest natomiast nad Kanałem Kościańskim, na północnej krawędzi Wysoczyzny Leszczyńskiej, na wysokości 80 m n.p.m. - pisze do nas pan Karol, wymieniając jednocześnie główne atrakcje: wiatrak-koźlak z XVIII wieku, gotycki kościół, ścianka wspinaczkowa w 120-letniej wieży ciśnień.

Żarki to już Wasza propozycja z województwa śląskiego. Warto zajrzeć tutaj między innymi do Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej, będącego częścią zespołu klasztornego oo. Paulinów. Wśród atrakcji miasta wymienić można również pozostałości zespołu dworskiego z XVIII wieku.

Skalbmierz to z kolei oferta ze Świętokrzyskiego. Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela, zabytkowy układ urbanistyczny, jeden z nielicznych w Europie ćwierć kolisty plac Marii Skłodowskiej-Curie - takie atrakcje tego miasta położonego nad Nidzicą wymieniacie na RMF24.pl.

Gniewkowo reprezentuje tym razem Kujawsko-Pomorskie. W tym roku obchodzi 750-lecie powstania. Ma przepiękny historyczny mural 3D, jeden z nielicznych pomników konnych, piękne lasy - tak opisujecie nam to miasto w zgłoszeniach.

Kock na Lubelszczyźnie może się z kolei pochwalić malowniczym położeniem w dolinie Wieprza i pięknym klasycystycznym pałacem. To tutaj rozegrała się także ostatnia bitwa kampanii wrześniowej stoczona przez regularne polskie wojsko.







