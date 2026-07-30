„Trzeba wysłać uspokajające SMS-y”. Premier zapowiada szybką zmianę procedur

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"Musimy wprowadzić zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać uspokajające SMS-y do ludzi" - oświadczył premier Donald Tusk. W ten sposób odpowiedział na pojawiające się pytania, dlaczego po uruchomieniu na Lubelszczyźnie syren w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej mieszkańcy nie dostali szybkiej informacji, co właściwie się stało.

W czwartek o godz. 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. Dla jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16. O godz. 3.46 obiekt zanikł, prawdopodobne miejsce jego upadku zlokalizowano w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Zdecydowana większość śladów, w tym odnalezione elementy wskazują na rosyjską rakietę Ch-101. Jest bardzo prawdopodobne, że doszło tu do eksplozji - mówił na konferencji w Tarnawie-Kolonii premier Donald Tusk. Rosja będzie stawała na głowie, żeby oczyścić się z odpowiedzialności - dodał.

Zarówno opozycja, jak i część dziennikarzy i internautów od rana zastanawiała się się nad tym, dlaczego w tak wyjątkowej sytuacji nie skorzystano z alertu RCB, który ostrzega przed zagrożeniami pogodowymi, pożarami itp. Politycy klubu Rozwój Plus informowali w Sejmie, że proponowali wdrożenie odpowiedniej funkcjonalności w aplikacji mObywatel, ale nie spotkało się to z przychylnością rządzących.

Tusk: Nie czuję się wybitnie przeszkolony

Z pytaniami, dlaczego alert RCB nie został wykorzystany, zmierzył się na konferencji w Tarnawie-Kolonii premier Donald Tusk.

Zagrożenie powstało szybko. Metodą najszybszą, najskuteczniejszą jest syrena - tłumaczył lider Koalicji Obywatelskiej.

Zdaję sobie sprawę, że jeszcze mało kto w Polsce przestudiował (rządowy Poradnik Bezpieczeństwa - przyp. red.). Też nie czuję się wybitnie przeszkolony, jeśli chodzi o syreny. Wiadomo, to są momenty, kiedy człowiek może o czymś zapomnieć - przyznał szef rządu.

Dlaczego nie było SMS-ów? Syrena była szybsza. Trzeba było szybko zawiadomić ludzi, że powstaje zagrożenie - podkreślał Tusk.

Przyznał, że sam ma wrażenie, iż w procedurach brakuje sposobu na uspokojenie ludzi po odwołaniu alarmu syreną.

Alarm odwołany, wszystko jest w porządku, ale ludzie słyszeli przed chwilą syreny. SMS-y trzeba wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać uspokajające SMS-y do ludzi - ocenił Tusk. Jak dodał, zostanie to przygotowane bardzo szybko.

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