Dlaczego po syrenach nie było alertu? Rozwój Plus i PiS krytykują rządzących

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"Mieliśmy dzisiaj do czynienia z rażącą niekompetencją państwa polskiego. Taką niekompetencją, która była przez nas przewidziana" - ocenił były premier, a obecnie szef klubu Rozwój Plus Mateusz Morawiecki. W ten sposób odniósł się do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i faktu, że po uruchomieniu syren alarmowych mieszkańcy Lubelszczyzny nie dostali - np. w aplikacji mObywatel czy w SMS-ach od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa - informacji, co się dzieje. Podobne zarzuty pod adresem rządzących formułuje także Prawo i Sprawiedliwość.

„Wywołało to zaniepokojenie”

W czwartek o godz. 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt; dla jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16; o godz. 3.46 obiekt zanikł, prawdopodobne miejsce jego upadku zlokalizowano w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Byliśmy gotowi do zestrzelenia tej rakiety w przypadku, gdyby kontynuowała swój lot - oświadczył premier Donald Tusk, komentując nocne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Jak dodał, wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z rosyjskim pociskiem balistycznym.

Państwo w sytuacjach kryzysowych musi chronić obywatela i być jego podporą. W Lublinie rozległy się sygnały dźwiękowe, ale w ślad za nimi nie poszła żadna informacja dla obywateli. Wywołało to zaniepokojenie i dezorientację - mówił na konferencji członków stowarzyszenia Rozwój Plus europoseł Michał Dworczyk.

Zdaniem Dworczyka, po sygnale dźwiękowym Polacy powinni dostać informacje - np. w formie SMS-ów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa - o tym, co się dzieje i jak powinni się zachować.

Tego zabrakło, pojawił się za to chaos. Odpowiedzialność ponosi minister Kierwiński - grzmiał. Gdyby to była pierwsza taka sytuacja, moglibyśmy oceniać to inaczej - dodał Dworczyk.

Europoseł przypomniał, że po tym, gdy w 2025 r. rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną, wspólnie z byłym ministrem cyfryzacji Januszem Cieszyńskim zaproponował takie rozszerzenie aplikacji mObywatel, które pozwalałoby w czasie rzeczywistym informować mieszkańców zagrożonego terenu, co się dzieje.

Pozytywny oddźwięk usłyszeliśmy od urzędników, od komórek odpowiedzialnych za cyfryzację. Pozytywną reakcję urzędników zignorowali politycy - minister Kierwiński i Donald Tusk - grzmiał. Zwrócił też uwagę, że np. na Ukrainie działa system Trwoga, który pozwala na ostrzeganie mieszkańców w czasie rzeczywistym. Zdaniem Dworczyka, odpowiednie zmiany dałoby się szybko wprowadzić w mObywatelu, bo „nie jest to nic nadzwyczajnego”.

Były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński podkreślił, że politycy klubu Rozwój Plus mają gotowe rozwiązania, dzięki którym można byłoby poprzez mObywatela informować Polaków o zagrożeniach.

Oficjalnie odpowiedziano nam, że nie będzie mAlertu w mObywatelu. Pan Kierwiński, ekspert od nieudanych projektów, zaproponował dalszy rozwój aplikacji Regionalny System Ostrzegania - relacjonował.

Cieszyński ocenił też, że w mObywatelu pojawia się ostatnio coraz więcej „zbędnych wodotrysków”.

Szef MSZ Ukrainy: To rosyjska rakieta wleciała do Polski Polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez rosyjską rakietę manewrującą Ch-101. Tak twierdzi minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha. Dziś nad ranem niezidentyfikowany obiekt naruszył naszą przestrzeń powietrzną. O godz. 3.46…

Czarnek: Całkowity brak rzetelnej i natychmiastowej informacji

Co ciekawe, w podobnym tonie do wykluczonych z Prawa i Sprawiedliwości (choć formalnie procedura jeszcze trwa) polityków Rozwoju Plus wypowiadają się dziś prominentni działacze partii Jarosława Kaczyńskiego - w tym kandydat na premiera Przemysław Czarnek.

Nad ranem na znacznym obszarze województwa uruchomiono syreny alarmowe, które obudziły tysiące mieszkańców. Sam fakt uruchomienia alarmu nie jest problemem - jeśli istnieje realne zagrożenie, odpowiednie służby mają obowiązek ostrzegać obywateli. Problemem jest całkowity brak rzetelnej i natychmiastowej informacji. Czy alarm był związany z rzeczywistym zagrożeniem? Czy doszło do fałszywego alarmu? Jakie były jego przyczyny? W sytuacjach dotyczących bezpieczeństwa państwo ma obowiązek działać nie tylko sprawnie, ale również transparentnie. Mieszkańcy, którzy zostali obudzeni syrenami alarmowymi, mają prawo oczekiwać szybkiego, jednoznacznego komunikatu wyjaśniającego całą sytuację - napisał na portalu X.

W podobnym tonie wypowiedział się wiceszef klubu PiS Marcin Ociepa.