„Byliśmy gotowi do zestrzelenia”. Tusk o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej

RMF24

"Byliśmy gotowi do zestrzelenia tej rakiety w przypadku, gdyby kontynuowała swój lot" - oświadczył premier Donald Tusk, komentując nocne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Jak dodał, wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z rosyjskim pociskiem balistycznym.

Premier Donald Tusk, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef resortu spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński udali się do Lublina, gdzie biorą udział w zespole koordynacyjnym z udziałem przedstawicieli służb. To reakcja na dzisiejszy incydent na Lubelszczyźnie. W nocy doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Prawdopodobnie dokonał tego obiekt wystrzelony przez rosyjską armię.

Pierwsze informacje wskazują jednoznacznie, że odpowiednie służby zadziałały bardzo szybko i sprawnie - zapewniał premier Donald Tusk. Nie było bezpośredniego zagrożenia w związku z tym, że rakieta spadła w terenie niezabudowanym - dodał.

Tusk przekazał, że rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Kontakt z głową państwa miał też szef MON.

W takich momentach najważniejsza jest pełna koordynacja, współpraca. Nie ma mowy o jakichkolwiek kłopotach, jeśli chodzi o współpracę wszystkich instytucji państwowych - zapewniał.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że blisko polskiej przestrzeni powietrznej tej nocy znalazło się ponad 20 obiektów. Bardzo blisko operowały też myśliwce MI-29 Sił Zbrojnych Ukrainy - dodał. Jak ocenił był, to jeden z największych ataków na zachodnią część Ukrainy.

Trwają analizy pirotechniczne, związane z lokalizacją wszystkich elementów obiektu. Największe jest prawdopodobieństwo, że to pocisk CH-101, których kilkadziesiąt wystrzelono dzisiejszej nocy nad terytorium Ukrainy. To najbardziej prawdopodobna hipoteza, która musi zostać potwierdzona - tłumaczył Kosiniak-Kamysz.