Właśnie teraz jest najlepszy czas na obrączkowanie bocianów. Te piękne ptaki nie są teraz ani za duże, ani za małe. Ornitolodzy oznaczają bociany, by móc prowadzić ich obserwację, ma to pomóc w badaniach i ochronie tych zwierząt.

Obrączkowanie bocianów / Jacek Skóra / RMF24

Z roku na rok w Polsce liczebność bocianów spada. Powodów jest wiele, między innymi zmieniające się warunki uprawy pól. Coraz częściej w gniazdach zamiast czterech młodych spotyka się tylko dwójkę piskląt. Nie bez znaczenia jest także brutalne hobby popularne na Bliskim Wschodzie, czyli trasie wędrówek bocianów. W Libanie zabija się te ptaki tylko po to by zrobić sobie z nimi zdjęcie.

Odnotowujemy wyraźny spadek wielkości populacji, powody to miedzy innymi osuszanie i zabudowywanie siedlisk, niestety często ponad 50 proc. młodych ginie po tym, jak odleci z gniazda - mówi dr Kazimierz Walasz z Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego.

Biżuteria dla bociana

Bociany obrączkuje się w mniej więcej szóstym tygodniu życia. Oznacza się obie nogi. Na lewą nisko zakłada się aluminiową obrączkę z czterocyfrowym numerem i dwoma oznaczeniami literowymi. Na prawą nogę, wysoko zakłada się plastikową, zieloną obrączkę. Są na niej bardzo duże cyfry i litery - dzięki czemu oznaczenie można bez problemu odczytać przez lornetkę.

Znakuje się najczęściej tylko młode bociany, ponieważ te dorosłe są prawie niemożliwe do złapania. Są bardzo ostrożne, to ogromny problem. One nie atakują człowieka, nawet gdy podchodzimy do piskląt, to dorosłe odlatują z gniazda. By złapać dorosłe ptaki trzeba stosować np. siatki antyterrorystyczne - mówi dr Kazimierz Walasz.

Zakładane ptakom obrączki są uniwersalne. Odczytać je może każdy ornitolog na świecie. Każdy bocian ma swój unikalny numer. Ornitolog, gdy zauważy takiego bociana przesyła numer do centrali swojego kraju, a ta centrala do kraju pierwotnego obrączkowania. Dzięki temu dostajemy bardzo wiele informacji o tych ptakach - dodaje Walasz.

Bociany z Polski najczęściej wracają do naszego kraju, a na zimowisko wybierają Afrykę Subsaharyjską oraz Afrykę Południową.