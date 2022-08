Do tragicznego wypadku polskiego autobusu doszło na chorwackiej autostradzie A4. Jak potwierdził polski MSZ, zginęło 11 osób, a co najmniej 34 są ranne. Chorwackie media informuj już o 12 ofiarach. Wszystkie ofiary to obywatele Polski.

10:29 Prezydent: We współpracy z chorwackimi służbami ratowniczymi i władzami podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby pomóc naszym rodakom. Rodzinom ofiar wypadku autokaru w Chorwacji składam wyrazy współczucia. 10:23 Morawiecki dodał, że o szczegółach tragedii rozmawiał w sobotę rano z premierem Chorwacji Andrejem Plenkovicem, który zapewnił o pełnym wsparciu chorwackich służb medycznych. Poleciłem naszym służbom konsularnym organizację wsparcia dla rodzin uczestników wypadku - poinformował. Do Chorwacji na moje polecenie udają się dziś minister zdrowia Adam Niedzielski, wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz, a także medycy i psychologowie z Zespołu Pomocy Medycznej - przekazał szef rządu. 10:21 Ofiary wypadku to pielgrzymi, którzy zmierzali do Medjugorie - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Na miejsce wypadku udają się minister zdrowia Adam Niedzielski i wiceszef MSZ Marcin Przydacz. 10:20 Pojazd ma numery rejestracyjne z województwa mazowieckiego. Z ustaleń RMF FM wynika, że autokarem podróżowali pielgrzymi jadący do Medjugorie. Jak powiedział reporterowi RMF FM rzecznik resortu dyplomacji Łukasz Jasina, Chorwaci już przesłali kondolencje do Warszawy z powodu tej tragedii. Na miejsce wysłano naszych dyplomatów. Trwa ustalanie szczegółów tego tragicznego zdarzenia. 10:16 Chorwackie media informują, że liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 12. 10:11 Prezydent: We współpracy z chorwackimi służbami ratowniczymi i władzami podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby pomóc naszym rodakom; rodzinom ofiar wypadku autokaru w Chorwacji składam wyrazy współczucia. 09:45 Polskie MSZ potwierdza, że doszło do wypadku i zginęło w nim 11 osób. 34 osoby zostały ranne - jak podkreśla MSZ - "w różnym stopniu: od ran lekkich do ran ciężkich". Ranni trafili do szpitali w pobliskim Zagrzebiu oraz w miejscowości Varaždin. 09:37 Jak powiedział agencji AFP rzecznik chorwackiej policji Marko Muric, wypadek miał miejsce około godziny 5.40. Autobus zjechał z drogi i wpadł do rowu przy autostradzie. Kilka osób zginęło, kilkudziesięciu pasażerów jest rannych - przekazał Muric Do wypadku doszło na autostradzie A4, w położonym na północ od Zagrzebia regionie varażdińskim, między miejscowościami Jarek Bisaszki i Podvorec. Autobus jechał w kierunku Zagrzebia - przekazała chorwacka agencja prasowa HINA. 09:30 Do tragedii doszło nad ranem na autostradzie A4 na północ od Zagrzebia - między miejscowościami Jarek Bisaški i Podvorec. Ten odcinek autostrady zamknięto. Jak informują chorwackie służby, trwa akcja ratunkowa. Z leżącego koło trasy autokaru wydobywani są pasażerowie. Zobacz również: Wypadek polskiego autobusu w Chorwacji. Zginęło 12 osób, jest wielu rannych Justyna Lasota-Krawczyk