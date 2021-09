22-letni mężczyzna zginął w wypadku, do którego doszło dziś na drodze powiatowej 3464D pomiędzy Nowymi Bogaczowicami, a Starymi Bogaczowicami na Dolnym Śląsku. Policja apeluje o rozwagę i o to, by na drogach zachowywać ostrożność i nie przekraczać dozwolonej prędkości.

