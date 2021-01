Zaczadzenie było najprawdopodobniej przyczyną śmierci trzech nastolatków w szatni klubu sportowego w Nowej Białej koło Nowego Targu – nieoficjalnie dowiedział się dziennikarz RMF FM Marek Wiosło. Na taką przyczynę śmierci wskazują wyniki sekcji zwłok jednego z nastolatków.

Budynek szatni przy boisku sportowym w Nowej Białej / Grzegorz Momot / PAP

Śledczy badali m.in. poziom hemoglobiny we krwi. Ofiary nie miały żadnych śladów, które mogłyby świadczyć, że coś innego przyczyniło się od ich śmierci - wynika z nieoficjalnych informacji reportera RMF FM.

Prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Przesłuchano już kilkanaście osób, w tym właściciela ośrodka sportowego, w którym doszło do tragedii.

Mężczyzna miał nie wiedzieć, że w szatni klubu w sylwestrową noc będzie odbywała się impreza. Miało w niej uczestniczyć 11 osób. Dwóch 19-latków i 18-latek zostali najdłużej. Nastolatkowie byli członkami miejscowego klubu piłkarskiego.

Rano, kiedy nie wrócili do domów, ojciec jednego z nich wybrał się do klubu, by sprawdzić, co się stało. To on znalazł w szatni nieprzytomnych chłopców.

Mężczyzna zawiadomił służby, ale próby reanimacji nastolatków nie powiodły się.

W budynku miał być włączony agregat prądotwórczy, który spowodował śmiertelne nagromadzenie tlenku węgla.