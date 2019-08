35-letni sztygar zmianowy zginął w wypadku kopalni Janina w Libiążu. Do tragicznego zdarzenia doszło podczas przeglądu rozdzielni elektrycznej, 300 metrów pod ziemią - podała spółka Tauron Wydobycie, do której należy kopalnia. W tym roku to 21. śmiertelny wypadek w polskim przemyśle wydobywczym.

