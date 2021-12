Do tragicznego wypadku doszło w miejscowości Czernikowo pod Toruniem. Zginęły w nim dwie osoby, a trzy kolejne zostały ranne. Jak się dowiadujemy, ofiary to strażacy ochotnicy.

(zdjęcie ilustracyjne) / shutterstock /

W Czernikowie między Toruniem a Lipnem w woj. kujawsko-pomorskim na drodze krajowej nr 10 doszło do zderzenia dwóch pojazdów.

"Na skrzyżowaniu dość poważny wypadek widziałem, kilka wozów strażackich, karetki i policja" - powiedział nam słuchacz, który zadzwonił na Gorącą Linię RMF FM.

W wypadku zginęły dwie osoby, a trzy zostały ranne.

Według informacji dziennikarza RMF FM Kuby Kaługi, ofiary to strażacy OSP z Czernikowa. Trzy ranne osoby zostały przewiezione do szpitala - to także strażacy ochotnicy.



Informację tę potwierdził nam Arkadiusz Piętak, rzecznik prasowy kujawsko-pomorskich strażaków. Wóz bojowym, którym jechali strażacy, zderzył się z tirem.

Droga nr 10 w miejscu wypadu jest nieprzejezdna.