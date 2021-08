"To pomyłka" - powiedział poseł Kukiz'15 Jarosław Sachajko, pytany o to, dlaczego głosował za wnioskiem o odroczenie obrad Sejmu do września. Dodał, że tak samo należy rozumieć głosowanie innych członków Kukiz'15 "Niestety, siedzimy rozproszeni - ja zrobiłem pomyłkę, i pozostali też" - zaznaczył.

