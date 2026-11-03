Gdzie się ukryć w Polsce? Nowa aplikacja do ściągnięcia na telefon

RMF24

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Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji właśnie udostępniło nową, bezpłatną aplikację mobilną „Gdzie się ukryć PL”. Program przygotowany przez Państwową Straż Pożarną czeka na pobranie w sklepach App Store oraz Google Play. To cyfrowe narzędzie, które może pomóc każdemu Polakowi w sytuacji zagrożenia.

Aplikacja „Gdzie się ukryć PL” jest dostępna dla każdego i całkowicie darmowa. Można ją ściągnąć ze sklepów App Store oraz Google Play.

Baza aplikacji obejmuje ponad 88 tys. punktów schronienia rozmieszczonych w całym kraju, które łącznie mogą pomieścić ponad 24 miliony osób. Co ważne, nawet bez dostępu do internetu aplikacja poprowadzi użytkownika do najbliższego punktu.

Technologia dla bezpieczeństwa

„Gdzie się ukryć PL” powstała z myślą o konkretnej potrzebie: szybkim lokalizowaniu najbliższego punktu schronienia w razie kryzysu – np. nagłego ataku z powietrza, klęski żywiołowej czy sytuacji wymagającej ewakuacji.

Wiceminister Wiesław Leśniakiewicz podkreśla: „W sytuacji zagrożenia liczy się każda sekunda. To proste, bezpłatne narzędzie może pomóc znaleźć najbliższe miejsce schronienia także wtedy, gdy zabraknie internetu”.

Aplikacja dostępna jest w dwóch wersjach interfejsu: pełnej, z rozbudowaną mapą lokalizującą użytkownika i punkty schronienia (mapa obraca się zgodnie z ruchem telefonu), oraz uproszczonej, która pokazuje tylko najbliższe punkty wraz z odległością i kierunkiem. Wersja uproszczona może również wysyłać użytkownikowi komunikaty głosowe.

Poradniki na trudne chwile i pełna dostępność

Na tym funkcjonalności się nie kończą. „Gdzie się ukryć PL” to także praktyczne poradniki na wypadek różnych rodzajów zagrożeń – od pożaru, powodzi, przez blackout, po atak z powietrza. Znajdziemy tam także szybkie przyciski połączeń alarmowych oraz łatwo dostępne sygnały alarmowe do odsłuchania – pomocne w sytuacjach kryzysowych.

Aplikacja została również zaprojektowana z myślą o osobach z niepełnosprawnościami – obsługuje czytniki ekranu, działa w trybie dużego tekstu i można wybrać motyw jasny lub ciemny.

Czym są punkty schronienia?

MSWiA przypomina, że punkty schronienia nie są tym samym co schrony. Służą zapewnieniu podstawowej ochrony przed nagłymi zjawiskami pogodowymi lub skutkami użycia konwencjonalnych środków rażenia. To miejsca, gdzie można znaleźć schronienie przed odłamkami czy wichurami, ale nie zapewniają kompletnej ochrony np. przed atakiem nuklearnym.