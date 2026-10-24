Tylko co szósty Polak wie, gdzie jest najbliższy schron. Alarmujące wyniki sondażu

RMF24

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Blisko 60 procent Polaków nie ma pojęcia, gdzie znajduje się najbliższy schron lub miejsce ukrycia w pobliżu ich miejsca zamieszkania - to wyniki najnowszego badania przeprowadzonego przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski.

W opublikowanym 24 października 2026 roku badaniu respondentom zadano pytanie: „Czy wie Pan/i, gdzie w pobliżu Pana/i miejsca zamieszkania znajduje się najbliższy schron lub miejsce ukrycia?”. Wyniki są jednoznaczne – aż 58,7 proc. badanych odpowiedziało: „Nie wiem”.

Kolejne 8,4 proc. przyznało, że w ogóle nie interesowało się tym tematem, a 1,3 proc. uznało wskazanie odpowiedzi za zbyt trudne.

Łącznie więc niemal 70 proc. Polaków nie potrafi wskazać żadnego obiektu, w którym mogliby szukać ratunku w przypadku zagrożenia.

Tylko nieliczni wiedzą, gdzie szukać schronienia

Zaledwie 15,7 proc. ankietowanych zadeklarowało, że zna dokładną lokalizację najbliższego schronu lub miejsca ukrycia. To oznacza, że tylko co szósty Polak może czuć się w pełni przygotowany na sytuację kryzysową.

Niewiele więcej, bo 15,9 proc., wie o takim miejscu „mniej więcej”.

Czy jesteśmy gotowi na kryzys?

Eksperci od bezpieczeństwa od lat apelują o zwiększenie świadomości i edukacji w zakresie lokalizacji schronów oraz procedur postępowania w razie zagrożenia. Wyniki sondażu pokazują jednak, że w tej kwestii mamy jeszcze wiele do zrobienia.

Badanie United Surveys by IBRiS zostało przeprowadzone w dniach 16–18 października 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1000 osób. Wyniki jasno pokazują, że temat bezpieczeństwa i przygotowania na sytuacje kryzysowe powinien wrócić na pierwsze strony gazet i do programów edukacyjnych.