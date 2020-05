Śledczy mogą żądać kościelnych dokumentów w sprawie pedofilii księży. Ale prokuratura stanowczo ich do tego zniechęca - pisze piątkowa "Gazeta Wyborcza". Dowodem na to ma być sytuacja, do której doszło w sprawie księdza Krzysztofa G., który według ustaleń prokuratury wielokrotnie gwałcił ministranta z Chodzieży.

"Czerwiec 2019 r. Abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, odmawia wydania prokuraturze akt kościelnego dochodzenia w sprawie księdza Krzysztofa G. Duchowny w latach 2001-13 co najmniej kilkadziesiąt razy wykorzystał seksualnie i zgwałcił ministranta. Kościół potwierdza winę księdza i usuwa go ze stanu duchownego, ale prokurator chce też zobaczyć dokumenty związane z postępowaniem. Abp Gądecki odmawia. Odwołuje się do sądu, a kiedy przegrywa, zmienia front - twierdzi, że akta są w Watykanie" - czytamy w "GW".

Według gazety pełnomocnicy ministranta domagają się, by prokuratura przeszukała poznańską kurię. Prokurator Paweł Ciesielczyk zwrócił się w tej sprawie do swoich przełożonych, jednak PK zaleciła mu, aby nie wysyłał policji do kurii, ani pytań do Watykanu.

Prok. Ciesielczyk, pytany przez "GW" dlaczego nie podjął decyzji samodzielnie, odpowiada: "Postępuję zgodnie z wytycznymi PK dotyczącymi postępowań w przypadku przestępstw związanych z działalnością Kościoła".

"GW" o istnienie wytycznych pytała Ewę Bialik. Rzeczniczka Prokuratury Krajowej zaprzeczyła istnieniu takiego dokumenty. Gdy jednak dziennikarze przedstawili jej sygnaturę pisma, stwierdziła, że jego celem "jest usprawnienie działań, które dotyczą udostępnienia dokumentów od władz Kościołów i związków wyznaniowych".

Autor pisma, dyrektor biura prezydialnego Prokuratury Krajowej Tomasz Szafrański potwierdza, że kościelne dokumenty mogą być dowodami w śledztwach, ale ostrzega, by nie drażnić Kościoła. Decyzja o żądaniu kościelnych akt ma być podjęta z rozwagą. "Mogą się domagać ich wydania tylko w sytuacji, gdy w inny sposób nie można ustalić danych sprawcy czy pokrzywdzonego. Jeśli dokumenty miałyby stanowić jedynie dowód uzupełniający, prokuratorzy - poza wyjątkowymi sytuacjami - mają odpuścić" - relacjonuje gazeta.

Według Artura Nowaka, prawnika pomagającego ofiarom kościelnej pedofilii, to dowód na specjalne traktowanie duchownych. Nowak wskazuje, że wytyczne mają efekt mrożący. "Będą się trzymać wytycznych, bo ich zignorowanie grozi dyscyplinarką. Możliwość przeszukania w kościelnych instytucjach pozostanie tylko na papierze".

Według "Wyborczej" tak się stało w sprawie gwałconego ministranta.

