W sieci pojawił się zwiastun nowego filmu braci Sekielskich - "Zabawa w chowanego". Dokument - podobnie jak "Tylko nie mów nikomu" - porusza temat pedofilii w Kościele katolickim.

Film zostanie udostępniony 16 maja o godzinie 10:00 na kanale YouTube. W sieci pojawił się już zwiastun dokumentu:



Wideo youtube



Film widział już jeden z dziennikarzy Onetu. Ostrzegam: w trakcie seansu "Zabawy w chowanego" Tomasza i Marka Sekielskich będą Państwo na przemian wkurzeni, poirytowani i zwyczajnie zniesmaczeni. Wielu osobom może towarzyszyć też zrozumiała przykrość, że po raz kolejny takie uczucia wywołuje u nas postawa niektórych polskich księży - czytamy w tekście Janusza Schwertnera.

Poznacie historię duchownego, który przez lata spotykanym przez siebie dzieciom organizował piekło. Ale co nie mniej frustrujące: zobaczycie także ważnego biskupa - mianowanego niegdyś przez Benedykta XVI do pełnienia ważnej funkcji w Kościele - robiącego dużo, by o gwałtach na dzieciach nikt się nigdy nie dowiedział. To wszystko się działo tu, gdzieś obok nas, w Polsce. Były zbrodnie, ale równocześnie był instytucjonalny mechanizm chronienia "swoich pedofilów", dzięki któremu duchowni mieli nie ponosić żadnej kary - dodaje dziennikarz.



Przypomnijmy, że w maju 2019 roku premierę miał dokument braci Sekielskich pt. "Tylko nie mów nikomu", w którym przedstawione zostały przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne.

W dwugodzinnym dokumencie Sekielskiego znalazły się m.in. wywiady z ofiarami księży, zapis konfrontacji ofiar i księży, rozmowy z psychologiem i prawnikami. Można zobaczyć zdjęcia bohaterów sprzed lat, kamera towarzyszy im w podróżach do miejsc, w których - jak opisują - dochodziło do molestowania.

W ciągu zaledwie pięciu dni od premiery film został wyświetlony prawie 15 mln razy.