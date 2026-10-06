Szwedzi wysyłają wojsko do Polski. Będzie chronić hub wsparcia dla Ukrainy

RMF24

Szwecja rozmieści w Polsce systemy obrony powietrznej Patriot – zapowiedział we wtorek premier tego kraju Ulf Kristersson. Ich zadaniem będzie wsparcie ochrony natowskiego hubu logistycznego, przez który trafia pomoc wojskowa dla Ukrainy. To kolejny ruch Sztokholmu, który niedawno przebazował myśliwce Gripen, w zabezpieczenia centrum logistycznego w Polsce.

Jak przekazał szwedzki premier, systemy Patriot mają pomóc zabezpieczyć zaplecze logistyczne NATO na terytorium Polski. Hub odgrywa kluczową rolę w dostawach uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla walczącej z rosyjską agresją Ukrainy.

Patriot jest systemem przeznaczonym do zwalczania m.in. samolotów, pocisków manewrujących oraz części zagrożeń balistycznych. Jego rozmieszczenie ma wzmocnić obronę powietrzną wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Duża aktywność szwedzkiego wojska w Polsce

Od 1 października Szwedzkie Siły Powietrzne uruchomiły dwumiesięczną misję NATO na wschodniej flance Sojuszu. Myśliwce Gripen będą wykonywać zadania przede wszystkim w polskiej przestrzeni powietrznej. Jednym z celów operacji jest ochrona hubu logistycznego w południowo-wschodniej Polsce, przez który przekazywane jest wsparcie dla Ukrainy.

W operacji wezmą udział samoloty i personel 17. Skrzydła Lotniczego z Blekinge. Będzie to czwarta misja szwedzkiego lotnictwa bojowego prowadzona w ramach NATO.

Zasadnicza część szwedzkiego kontyngentu będzie stacjonować w Szwecji. Myśliwce będą jednak operować nad Polską, a na jej terytorium powstanie również mniejsza wysunięta baza.

Misja jest związana z ochroną logistycznego hubu wykorzystywanego do przekazywania wojskowego i cywilnego wsparcia dla Ukrainy. Działania prowadzone są w ramach NSATU, czyli struktury NATO koordynującej pomoc w zakresie bezpieczeństwa i szkolenia dla Ukrainy.

W 2025 roku szwedzkie myśliwce uczestniczyły już w działaniach nad Polską – w ramach wzmocnionego nadzoru przestrzeni powietrznej NATO oraz misji związanych z ochroną wsparcia dla Ukrainy.