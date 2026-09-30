Szwedzkie myśliwce lecą do Polski w ramach nowej misji NATO

RMF24

Szwedzkie siły powietrzne od 1 października rozpoczną dwumiesięczną misję w ramach NATO na wschodniej flance Sojuszu. Samoloty bojowe będą operować przede wszystkim z baz w Szwecji, wykonując zadania w polskiej przestrzeni powietrznej. Ich celem jest m.in. ochrona logistycznego hubu w południowo-wschodniej Polsce, wykorzystywanego do wsparcia Ukrainy.

W operacji wezmą udział samoloty oraz personel 17. Skrzydła Lotniczego z Blekinge. Będzie to czwarta natowska misja szwedzkiego lotnictwa bojowego.

Szwedzkie maszyny mają wspierać zintegrowaną obronę powietrzną i przeciwrakietową NATO. Zostaną podporządkowane Centrum Operacji Powietrznych NATO w Uedem w Niemczech.

Dzięki lotnictwu bojowemu Szwecja wnosi zaawansowane zdolności do wspólnej obrony powietrznej NATO. Wraz z sojusznikami chronimy przestrzeń powietrzną Sojuszu, a tym samym jesteśmy ważną częścią wsparcia dla Ukrainy – podkreślił dowódca szwedzkich sił powietrznych, gen. Jonas Wikman, cytowany przez Försvarsmakten (Siły Zbrojne Szwecji).

Operacje nad Polską, baza pozostanie w Szwecji

Główna część szwedzkich myśliwców będzie bazowała w Szwecji. Operacje lotnicze mają być jednak prowadzone nad Polską. Mniejsza wysunięta baza zostanie utworzona na terytorium Polski.

Misja ma służyć ochronie hubu logistycznego, przez który realizowane jest wojskowe i cywilne wsparcie dla Ukrainy. Działania odbywają się w ramach NSATU – NATO Security Assistance and Training for Ukraine, czyli natowskiej struktury koordynującej pomoc bezpieczeństwa i szkolenia dla Ukrainy.

Doświadczenia z wcześniejszych operacji

Szwedzkie siły powietrzne poinformowały, że przed ubiegłorocznymi zadaniami w ramach NATO zweryfikowały m.in. zdolności do zwalczania pocisków manewrujących i dronów oraz tankowania w powietrzu po zmroku.

Podczas wcześniejszych misji szwedzkie jednostki ćwiczyły również z partnerami z innych państw obsługę samolotów sojuszniczych oraz działania z rozproszonych baz – zgodnie z natowską koncepcją Agile Combat Employment.

W 2025 roku szwedzkie myśliwce uczestniczyły już w misjach nad Polską: wzmocnionym nadzorze przestrzeni powietrznej NATO oraz ochronie związanej ze wsparciem dla Ukrainy. W 2026 roku szwedzki kontyngent pełnił też dyżur w ramach NATO Air Policing nad Islandią.