RMF24

Karol Nawrocki, który był gościem podczas 80. urodzin Donalda Trumpa, podarował prezydentowi USA bogato zdobiony bursztynem fotel – ustalił reporter TVN24+. O upominku wiedzieli nieliczni – był tajemnicą nawet przed polskim MSZ i częścią pracowników Kancelarii Prezydenta.

W czerwcu Donald Trump hucznie świętował swoje 80. urodziny. Jednym z zaproszonych gości był prezydent Karol Nawrocki. Prezydent Polski wziął udział w gali UFC Freedom 250 przy Białym Domu, a także bankiecie wydanym przez prezydenta Trumpa. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz podkreślił, że Nawrocki rozmawiał z amerykańskim przywódcą, a najważniejszymi tematami były m.in. polityka bezpieczeństwa i obecność żołnierzy USA w Polsce.

Dwa prezenty dla Trumpa

Karol Nawrocki nie przyjechał, oczywiście, na urodziny Donalda Trumpa z pustymi rękami. Marcin Przydacz już wcześniej poinformował dziennikarzy, że głowa państwa przekaże Trumpowi dwa prezenty.

Prezent jest wybrany, ale nie będę teraz zdradzał, w odpowiednim czasie państwo się dowiecie. Będzie to ładny prezent, a nawet mogę powiedzieć, że to będą dwa prezenty. Jeden bardziej osobisty, drugi o charakterze państwowym – tłumaczył prezydencki minister.

Pierwszy z prezentów został wówczas ujawniony. To – przekazana „w imieniu narodu polskiego” - marmurowa tablica, która ma zostać umieszczona na planowanym w Waszyngtonie łuku triumfalnym, który ma uczcić 250. rocznicę powstania USA.

Drugi prezent dla Trumpa, ten „bardziej osobisty”, dla osób spoza wąskiego grona wtajemniczonych do dziś był tajemnicą. Reporter TVN24+ ustalił, że było to bogato zdobione krzesło z inkrustacjami z bursztynu.

„Bursztynowy tron” trzymany w tajemnicy

„Karol Nawrocki dał Donaldowi Trumpowi w prezencie urodzinowym coś, o czym ani opinia publiczna, ani MSZ i polska ambasada w Waszyngtonie nie wiedzieli. To bogato zdobiony bursztynem fotel” – ustalił reporter TVN24+. „Według źródeł w kancelarii prezydenta, informacja o ‘tronie’ dla Trumpa była utrzymywana w tajemnicy nawet tam” - informuje platforma.

Dziennikarz TVN uzyskał potwierdzenie w kilku źródłach w Pałacu Prezydenckim. Ustalenia zweryfikował także u Marcina Przydacza.

To on wykonał „bursztynowy tron” dla Trumpa

Reporter dotarł także do twórcy niezwykłego fotela. To bursztynnik Lucjan Myrta, który już wcześniej współpracował z kancelarią prezydenta za czasów Andrzeja Dudy.

W rozmowie z TVN24+ Myrta potwierdził, że po tym, jak w 2018 r. przekazał pierwszy fotel prezydentowi Dudzie, kancelaria prezydenta zamówiła u niego również drugi taki. „Już wtedy miał on być podobno wręczony Donaldowi Trumpowi - w trakcie jego pierwszej kadencji" – czytamy na stronie platformy.

„Ten fotel został zamówiony przez prezydenta Dudę, którego kadencja się kończyła [w 2020 r. – przyp. red.]. Prezydent Trump w tym czasie nie przyjechał [do Polski – przyp. red.], a ja zdążyłem zrobić drugi fotel i z nim zostałem” – powiedział rzemieślnik reporterowi TVN24.

„Dlaczego Nawrocki wstydził się ujawnić?”

Informacja o prezencie dla Trumpa wywołała pytania polityków.

„Jak myślicie, dlaczego K. Nawrocki wstydził się ujawnić opinii publicznej, że właśnie ten bursztynowy tron podarował na urodziny prezydentowi Trumpowi? Megalomania? Co jeszcze Wam przychodzi do głowy? Skierowałem przed chwilą do Kancelarii Prezydenta pytania w tej sprawie” - poinformował na platformie X europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza.