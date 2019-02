Pasażerka autobusu linii 704 w Krakowie, którą zaatakował 78-latek, złożyła zawiadomienie na policji. Mężczyzna szarpał ją za włosy, bo - jak tłumaczył - nie ustąpiła mu miejsca.

Policja wszczęła postępowanie ws. incydentu i przesłuchała pierwszych świadków.



Do zdarzenia doszło w czwartek. Na sytuację zareagował kierowca autobusu - wstał i krzyczał do 78-latka, aby zostawił kobietę). Nie zaciągnął jednak hamulca i spowodował kolizję - pojazd uderzył w autobus linii 713.

Kierowca linii 704 zablokował drzwi, aby uniemożliwić ucieczkę agresywnemu 78-latkowi. Ten jednak - jak opisywała rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Krakowie Barbara Szczerba - wyszedł przez okno. Wyjście miało zająć seniorowi kilkanaście sekund. Patrol policji zatrzymał mężczyznę, kiedy oddalał się od autobusu. 78-latka wskazali świadkowie zdarzenia.



Pokrzywdzona w poniedziałek złożyła zawiadomienie na policji, która wszczęła postępowanie. Prowadzimy dochodzenie ws. incydentu, do którego doszło w autobusie. Zbieramy materiał dowodowy. Przesłuchujemy świadków, zabezpieczyliśmy monitoring. Czynności te mają na celu wyjaśnić dokładne okoliczności zdarzenia - powiedziała rzeczniczka.



Policja nie zajmuje się kolizją autobusów - sprawę tę we własnym zakresie rozwiązało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK). Zniszczenia obu autobusów są dość duże - naprawa będzie kosztowała od 25 tys. do 30 tys. zł. Koszty zostaną pokryte z ubezpieczenia - powiedział rzecznik prasowy MPK Marek Gancarczyk. Jak dodał, w zaistniałych okolicznościach wobec kierowcy, który spowodował kolizję, nie zostaną wyciągnięte konsekwencje.