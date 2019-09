​Znów niepewność w ISD Hucie Częstochowa. Po tym, jak w poniedziałek sąd wydał zgodę na wydzierżawienie majątku upadłego zakładu, zmienia się syndyk. Dotychczasowy - z powodu kłopotów ze zdrowiem - zrezygnował z funkcji.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

4 września sąd ogłosił upadłość likwidacyjną ISD Huty Częstochowa oddalając dwa wnioski o sprzedaż przedsiębiorstwa z pominięciem postępowania upadłościowego (tzw. pre-pack).

W poniedziałek dwie spółki (Cognor Holding oraz Sunningwell International Polska) zaprezentowały w częstochowskim sądzie swoje oferty dotyczące dzierżawy majątku ISD Huty Częstochowa. Sąd zgodził się na dzierżawę na 12 miesięcy, a decyzję o wyborze oferty miał podjąć syndyk. Wczoraj trafił on jednak do szpitala i złożył wniosek o odwołanie z funkcji.

Rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie Dominik Bogacz poinformował RMF FM, że nowy syndyk został już powołany. Nie wiadomo jednak kiedy podejmie on decyzję o wyborze spółki, która będzie dzierżawić hutę i przejmie pracowników.

ISD Huta Częstochowa nie prowadzi produkcji. Od maja trwa tam tzw. postój. Jedynie grupa ok. 150 osób przychodzi do pracy, by zabezpieczyć mienie. Wznowienie produkcji planowane jest w okresie najbliższego miesiąca.

Pozostali pracownicy przebywają na tzw. postojowym. Za sierpień nie dostali jeszcze wynagrodzeń. Pieniądze na wypłaty mają pochodzić z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.