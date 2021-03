Policja ustala przyczyny śmierci 26-letniego mieszkańca woj. dolnośląskiego, którego ciało odnaleziono o poranku w parku w Słupi w powiecie jędrzejowskim (woj. świętokrzyskie).

Zdjęcie ilustracyjne / Michał Dukaczewski / RMF FM

Jak poinformował Michał Kwieciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie, funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie od przypadkowego przechodnia.