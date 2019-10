Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał już ponad 50,6 tys. rodzicielskich świadczeń "Mama 4 plus" - poinformował PAP rzecznik Zakładu Wojciech Andrusiewicz. Do ZUS wpłynęło do tej pory prawie 59,4 tys. wniosków o przyznanie świadczenia.

