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Strategia na wypadek agresji. Dowódca NATO przedstawi plan w Polsce

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 6 października (16:34)

Naczelny dowódca sił sojuszniczych NATO w Europie gen. Alexus Grynkewich odwiedzi w przyszłym tygodniu Polskę. Ma tu po raz pierwszy przedstawić swoją „strategię zwycięstwa” - plan dotyczący zarządzania siłami państw Sojuszu tak, by skutecznie odstraszać potencjalnego agresora, a w razie ataku odeprzeć jego działania.

Strategia na wypadek agresji. Dowódca NATO przedstawi plan w Polsce
Gen. Alexus Grynkewich (fot. JOHN THYS) /AFP/East News
  • Gen. Alexus Grynkewich przyjedzie do Polski, by przedstawić „strategię zwycięstwa” NATO na wypadek zagrożenia dla wschodniej flanki.
  • Plan ma opierać się nie tylko na wojskach lądowych, ale też na dronach, sztucznej inteligencji i systemach autonomicznych.
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Informację potwierdził w rozmowie z Polską Agencją Prasową wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. O planowanej prezentacji dokumentu, dotyczącego możliwej rosyjskiej agresji na wschodnią flankę NATO, informowała wcześniej agencja Bloomberga.

Szef MON podkreślił, że zapoznał się już z dokumentem przygotowanym przez amerykańskiego wojskowego. Bardzo wysoko oceniam przygotowanie gen. Grynkewicha i jego propozycje - powiedział.

Drony, systemy autonomiczne i sztuczna inteligencja

Według informacji Bloomberga strategia, określana jako „Theory of Victory” („Teoria zwycięstwa”), zakłada połączenie tradycyjnych zdolności wojskowych z nowymi technologiami obronnymi. Chodzi m.in. o wykorzystanie sztucznej inteligencji, dronów oraz systemów autonomicznych.

„Teoria zwycięstwa” naczelnego dowódcy sił sojuszniczych w Europie jest prosta: utrzymać przewagę NATO - oświadczył rzecznik gen. Alexusa Grynkewicha, płk Martin O’Donnell.

Jak zaznaczył, plan ma charakter wyłącznie defensywny. Biorąc pod uwagę niestabilne i złożone globalne środowisko bezpieczeństwa, musimy już teraz stworzyć warunki do odstraszania agresji, a jeśli będzie trzeba - do zwycięstwa w przypadku ataku - dodał.

Plan dla wschodniej flanki NATO

W razie agresji Rosji na jedno z państw NATO Sojusz miałby zatrzymać natarcie na wschodniej flance przy użyciu sił lądowych. Wsparciem dla nich byłyby m.in. tanie drony, systemy z minimalną załogą oraz rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję do namierzania celów.

Po uzyskaniu swobody manewru celem operacji miałoby być szybkie zniszczenie systemów dowodzenia i kontroli przeciwnika.

Strategia zakłada także wspólne przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym, czyli działaniom prowadzonym poniżej progu otwartego konfliktu zbrojnego. NATO chce poprzez demonstrację gotowości doprowadzić do sytuacji, w której potencjalny przeciwnik uzna powodzenie agresji za niemożliwe.

Podczas pobytu w Polsce gen. Grynkewich ma wziąć udział m.in. w organizowanej w Warszawie międzynarodowej konferencji Warsaw Security Forum.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: NATO gen. Alexus Grynkewich
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