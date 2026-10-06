Strategia na wypadek agresji. Dowódca NATO przedstawi plan w Polsce

Informację potwierdził w rozmowie z Polską Agencją Prasową wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. O planowanej prezentacji dokumentu, dotyczącego możliwej rosyjskiej agresji na wschodnią flankę NATO, informowała wcześniej agencja Bloomberga.
Szef MON podkreślił, że zapoznał się już z dokumentem przygotowanym przez amerykańskiego wojskowego. Bardzo wysoko oceniam przygotowanie gen. Grynkewicha i jego propozycje - powiedział.
Drony, systemy autonomiczne i sztuczna inteligencja
Według informacji Bloomberga strategia, określana jako „Theory of Victory” („Teoria zwycięstwa”), zakłada połączenie tradycyjnych zdolności wojskowych z nowymi technologiami obronnymi. Chodzi m.in. o wykorzystanie sztucznej inteligencji, dronów oraz systemów autonomicznych.
„Teoria zwycięstwa” naczelnego dowódcy sił sojuszniczych w Europie jest prosta: utrzymać przewagę NATO - oświadczył rzecznik gen. Alexusa Grynkewicha, płk Martin O’Donnell.
Jak zaznaczył, plan ma charakter wyłącznie defensywny. Biorąc pod uwagę niestabilne i złożone globalne środowisko bezpieczeństwa, musimy już teraz stworzyć warunki do odstraszania agresji, a jeśli będzie trzeba - do zwycięstwa w przypadku ataku - dodał.
Plan dla wschodniej flanki NATO
W razie agresji Rosji na jedno z państw NATO Sojusz miałby zatrzymać natarcie na wschodniej flance przy użyciu sił lądowych. Wsparciem dla nich byłyby m.in. tanie drony, systemy z minimalną załogą oraz rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję do namierzania celów.
Po uzyskaniu swobody manewru celem operacji miałoby być szybkie zniszczenie systemów dowodzenia i kontroli przeciwnika.
Strategia zakłada także wspólne przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym, czyli działaniom prowadzonym poniżej progu otwartego konfliktu zbrojnego. NATO chce poprzez demonstrację gotowości doprowadzić do sytuacji, w której potencjalny przeciwnik uzna powodzenie agresji za niemożliwe.
Podczas pobytu w Polsce gen. Grynkewich ma wziąć udział m.in. w organizowanej w Warszawie międzynarodowej konferencji Warsaw Security Forum.