Klarowny przekaz dla Moskwy. Wtedy NATO uruchomi artykuł 5

RMF24

Ewentualny rosyjski atak na zakłady zbrojeniowe w państwach europejskich, produkujące uzbrojenie dla Ukrainy, oznaczałby uruchomienie art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego – powiedział w czwartek w Parlamencie Europejskim unijny komisarz ds. obronności Andrius Kubilius. Polityk odniósł się też do rosyjskich gróźb oraz działań hybrydowych.

Kubilius był pytany przez dziennikarzy o napięcia wokół Królewca i wymianę stanowisk między Moskwą a NATO. Rosja ostrzegała, że w razie próby izolowania tego regionu przez państwa europejskie lub Sojusz może wykorzystać swój potencjał militarny, w tym broń jądrową.

To nic nowego. Widzimy, że Rosja eskaluje swoje groźby, a także podejmuje rzeczywiste działania, w tym działania hybrydowe i akty sabotażu. Musimy brać to pod uwagę – powiedział unijny komisarz.

Podkreślił, że Europa powinna przygotować się na różne rodzaje zagrożeń.

Nie boimy się gróźb. Musimy być gotowi – zaznaczył Kubilius, wskazując na wzmacnianie przez Unię Europejską gotowości obronnej.

Kubilius został także zapytany o wypowiedzi rosyjskich przedstawicieli, według których zakłady na terenie Unii Europejskiej produkujące broń dla Ukrainy mogłyby zostać uznane przez Moskwę za uzasadnione cele.

Jeśli Rosja zaatakuje nasze fabryki na terytorium Europy, będzie to oznaczało (uruchomienie) art. 5 – odpowiedział.

Artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego stanowi, że zbrojny atak na jednego lub kilku członków NATO jest traktowany jako atak przeciwko wszystkim państwom Sojuszu.

Agresywne wypowiedzi rosyjskiej dyplomacji

Rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa oświadczyła w środę, że europejskie fabryki produkujące broń dla Ukrainy mogą być przez Moskwę traktowane jako cele wojskowe.

Nikt nie powinien zakładać, że zakłady zbrojeniowe poza terytorium Ukrainy, produkujące broń dla reżimu w Kijowie, będą bezpieczne – przekazała Zacharowa, cytowana przez rosyjską agencję TASS.

Wypowiedź padła w kontekście informacji o możliwym uruchomieniu w Polsce centrum serwisowego pocisków do systemów Patriot, a w dalszej perspektywie także udziału w ich produkcji.

Wcześniej do sprawy odniósł się również szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Jak podał TASS, podczas spotkania Międzynarodowego Klubu Dyskusyjnego „Wałdaj” odwołał się (także w kontekście europejskich fabryk zbrojeniowych) do zapisów rosyjskiej doktryny wojskowej.

Rosja grozi Polsce. Fabryki produkujące broń dla Kijowa to cele wojskowe Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji Maria Zacharowa poinformowała, że nikt nie powinien zakładać, iż zakłady wojskowe poza terytorium Ukrainy, które produkują broń dla Kijowa, „będą bezpieczne”.

Odpowiedź ma być „odczuwalna” dla Moskwy

Komisarz odniósł się również do pytania o reakcję na rosyjskie działania hybrydowe. Jego zdaniem odpowiedź państw europejskich powinna być dla Rosji równie dotkliwa, jak skutki ataków odczuwane przez ich adresatów.

Jeśli jesteśmy atakowani hybrydowo i odczuwamy ból w wyniku tych ataków, nasza odpowiedź Rosji powinna być równie bolesna, jak atak, którego doświadczyliśmy – powiedział.

Zastrzegł, że nie wszystkie elementy takiej strategii powinny być wcześniej ujawniane publicznie.

Nasza obrona hybrydowa powinna również być tego rodzaju, abyśmy byli gotowi wywrzeć bolesny wpływ na rosyjskie terytorium i państwo, ale nie będziemy z góry mówić, jak mielibyśmy to zrobić – dodał.