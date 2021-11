Policjanci zatrzymali mężczyznę, który zakradł się do domu 80-letniej seniorki w centrum Zakopanego i sterroryzował ją kuchennym nożem. Do zdarzenia doszło w środę około godz. 22 - podaje rzecznik miejscowej policji Roman Wieczorek.

Sprawca wszedł niepostrzeżenie na posesję, a następnie do otwartego domu i po zabraniu ze stołu noża kuchennego, groził 80-letniej seniorce, żądając wydania pieniędzy. Wystraszona kobieta dała napastnikowi gotówkę i telefon komórkowy. Gdy je otrzymał, uciekł.

Policjanci ustalili rysopis sprawcy i rozpoczęli jego poszukiwania.

Około północy mężczyzna został zatrzymany na jednej ze stacji paliw. 31-latek został przewieziony do komendy w Zakopanem i osadzony w pomieszczeniu dla zatrzymanych.

Nie przyznaje się do dokonania rozboju, jednak jak informuje policja, zebrane dowody jednoznacznie wskazują na to, że on jest sprawcą napadu.

Śledczy będą wnioskować o zastosowanie tymczasowego aresztowania. 31-latek był już wcześniej notowany za przestępstwa rozboju.

Za to przestępstwo grozi do 12 lat więzienia, ale kara może być w tym przypadku o połowę wyższa, ponieważ sprawca dopuścił się go w warunkach recydywy.