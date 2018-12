Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie były sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Stanisław Gawłowski. W poniedziałek 3 grudnia Sejmowa Komisja Regulaminowa uznała, że jego oświadczenie o zrzeczeniu się immunitetu jest formalnie poprawne, co otwiera drogę do tymczasowego aresztu, o który występuje prokuratura.

Stanisław Gawłowski / Marcin Bielecki / PAP

Prokuratorzy chcą postawić politykowi dwa nowe zarzuty dot. korupcji i prania brudnych pieniędzy. Naszego gościa zapytamy czy wie skąd od ponad roku prokuratura zbiera materiały go obciążające i czy on sam nie ma sobie w tych sprawach nic do zarzucenia.

Zapraszamy na rozmowę o godz. 8:02.

Robert Mazurek zaprasza na Poranną rozmowę w RMF FM / RMF FM