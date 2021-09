Całkowita tama informacyjna w sprawie działań służb mundurowych na terenach objętych stanem wyjątkowym w pasie przy granicy z Białorusią. Jak przekonał się nasz reporter, instytucje państwa skrupulatnie wykorzystują zapis rozporządzenia, który ogranicza dostęp do informacji publicznej.

(zdjęcie ilustracyjne) / Artur Reszko / PAP

Po wprowadzeniu stanu wyjątkowego w 183 miejscowościach w województwach lubelskim i podlaskim, które graniczą z Białorusią, na terenach mogą przebywać jedynie osoby tam mieszkające.

Poza mieszkańcami w strefie mogą przebywać między innymi działający tam urzędnicy, służba medyczna, przedsiębiorcy, rolnicy, ale także osoby biorące udział w uroczystościach religijnych, pogrzebach, czy weselach, oraz odwiedzający najbliższych krewnych. Za łamanie obostrzeń grozi kara grzywny lub ograniczenie wolności. Sądy mają orzekać o karach w trybie przyspieszonym.

Co znamienne, przepisy zamknęły całą strefę dla dziennikarzy. Zabronione jest też fotografowanie i filmowanie działań służb i wizerunków funkcjonariuszy.

Reporter RMF FM Krzysztof Zasada od rana próbuje dowiedzieć się czegokolwiek o działaniach służb w zamkniętej strefie. Jego pytania pozostają bez odpowiedzi.

To długa lista. Nasz dziennikarz pytał między innymi, w jaki sposób egzekwowane są obostrzenia związane z wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, jaki jest efekt tych działań, czy doszło do jakichś naruszeń rozporządzenia, ile takich przypadków było, czy ktoś został zatrzymany za lekceważenie obostrzeń, czy były wnioski do sądu o ukaranie takich osób, jeśli tak - ile.

Jak stwierdził Krzysztof Zasada, pozbycie się dziennikarzy ze strefy i ograniczenie dostępu do informacji sprawia, że służby przy granicy z Białorusią działają poza jakąkolwiek społeczną kontrolą. Jedyne informacje stamtąd, to te, które służby same chcą przekazać. Przykład - straż graniczna zatrzymała 20 osób, które nielegalnie przekroczyły granicę, a udaremniła 110 prób.

Film z pogranicza Michał Dobrołowicz / RMF FM





KE będzie oceniać rozporządzenie o stanie wyjątkowym

Komisja Europejska nie krytykuje wprowadzonego w Polsce stanu wyjątkowego. W przesłanym dziennikarce RMF FM w Brukseli oświadczeniu zapowiada jednak, że jak tylko przepisy rozporządzenia o stanie wyjątkowym zostaną jej przekazane, to je oceni.

"Sytuacja w terenie jest trudna" - przyznało biuro prasowe KE - "Unia Europejska zdecydowanie odrzuca próby instrumentalizowania ludzi do celów politycznych i nie może zaakceptować jakichkolwiek prób podejmowanych przez państwa trzecie w celu wywołania nielegalnej migracji do UE".

"Stanu wyjątkowego nie wprowadzono nawet podczas pandemii, więc rozumiem, że to pokazuje powagę kryzysu migracyjnego" - powiedziała kilka dni temu podczas wizyty w Polsce Vera Jourova, komisarz ds. praworządności.

Stan wyjątkowy - pełny wykaz miejscowości, w których obowiązuje

Stan wyjątkowy w województwie podlaskim L.P. OBRĘB EWIDENCYJNY GMINA POWIAT 1 NIEMIRÓW Mielnik siemiatycki 2 MĘTNA Mielnik siemiatycki 3 TOKARY Mielnik siemiatycki 4 WILANOWO Mielnik siemiatycki 5 KLUKOWICZE Nurzec-Stacja siemiatycki 6 LITWINOWICZE Nurzec-Stacja siemiatycki 7 WYCZÓŁKI Nurzec-Stacja siemiatycki 8 BOBRÓWKA Czeremcha hajnowski 9 ZUBACZE Czeremcha hajnowski 10 PISZCZATKA Czeremcha hajnowski 11 POŁOWCE Czeremcha hajnowski 12 STAWISZCZE Czeremcha hajnowski 13 CZEREMCHA Czeremcha hajnowski 14 WÓLKA TERECHOWSKA Czeremcha hajnowski 15 KUZAWA Czeremcha hajnowski 16 OPAKA DUŻA Czeremcha hajnowski 17 POHULANKA Czeremcha hajnowski 18 POLICZNA Kleszczele hajnowski 19 BIAŁA STRAŻ Kleszczele hajnowski 20 WOJNÓWKA Dubicze Cerkiewne hajnowski 21 STARZYNA Dubicze Cerkiewne hajnowski 22 GÓRNY GRÓD Dubicze Cerkiewne hajnowski 23 KLAKOWO Dubicze Cerkiewne hajnowski 24 KRUGŁE Dubicze Cerkiewne hajnowski 25 WYGON Dubicze Cerkiewne hajnowski 26 WIERZCHOWSKIE Hajnówka hajnowski 27 PODOLANY Białowieża hajnowski 28 BIAŁOWIEŻA Białowieża hajnowski 29 ZASTAWA KRZYŻE Białowieża hajnowski 30 GRUSZKI Narewka hajnowski 31 STARE MASIEWO Narewka hajnowski 32 MASIEWO NOWE Narewka hajnowski 33 BABIA GÓRA Narewka hajnowski 34 BRZEZINA Michałowo białostocki 35 CISÓWKA Michałowo białostocki 36 ZALESZANY Michałowo białostocki 37 NOWOSADY Michałowo białostocki 38 JAŁÓWKA Michałowo białostocki 39 KONDRATKI Michałowo białostocki 40 GONCZARY Michałowo białostocki 41 KITURYKI Michałowo białostocki 42 DUBLANY Michałowo białostocki 43 KOLONIA MOSTOWLANY Michałowo białostocki 44 MOSTOWLANY Gródek białostocki 45 ZIELONA Gródek białostocki 46 ZUBRY Gródek białostocki 47 ŚWISŁOCZANY Gródek białostocki 48 GOBIATY Gródek białostocki 49 NAREJKI Gródek białostocki 50 BOBROWNIKI Gródek białostocki 51 JARYŁÓWKA Gródek białostocki 52 CHOMONTOWCE Gródek białostocki 53 RUDAKI Krynki sokólski 54 ŁOSINIANY Krynki sokólski 55 KRUSZYNIANY Krynki sokólski 56 OZIERANY WIELKIE Krynki sokólski 57 BIAŁOGORCE Krynki sokólski 58 OZIERANY MAŁE Krynki sokólski 59 KUNDZICZE TREJGLE Krynki sokólski 60 ŁAPICZE Krynki sokólski 61 KRYNKI Krynki sokólski 62 KRYNKI MIASTO Krynki sokólski 63 JUROWLANY Krynki sokólski 64 PIEROŻKI Szudziałowo sokólski 65 GRZYBOWSZCZYZNA Szudziałowo sokólski 66 HARKAWICZE Szudziałowo sokólski 67 USNARZ GÓRNY Szudziałowo sokólski 68 BABIKI Szudziałowo sokólski 69 MINKOWCE Szudziałowo sokólski 70 ZUBRZYCA MAŁA Szudziałowo sokólski 71 MISZKINIKI Szudziałowo sokólski 72 ZUBRZYCA WIELKA Szudziałowo sokólski 73 WOJNOWCE Szudziałowo sokólski 74 NOMIKI Sokółka sokólski 75 ZAŚPICZE Sokółka sokólski 76 BILMINY I PALESTYNA Kuźnica sokólski 77 KLIMÓWKA Kuźnica sokólski 78 SZYMAKI Kuźnica sokólski 79 CZEPIELE Kuźnica sokólski 80 TOŁCZE Kuźnica sokólski 81 PARCZOWCE Kuźnica sokólski 82 NOWODZIEL Kuźnica sokólski 83 CZUPRYNOWO Kuźnica sokólski 84 KUŹNICA Kuźnica sokólski 85 KOWALE KOL. Kuźnica sokólski 86 CHREPTOWCE Kuźnica sokólski 87 WOJNOWCE Kuźnica sokólski 88 KOWALE Kuźnica sokólski 89 SACZKOWCE Kuźnica sokólski 90 KUŚCIŃCE-WOŁYŃCE Kuźnica sokólski 91 ZAJZDRA Kuźnica sokólski 92 POHORANY Sidra sokólski 93 KRZYSZTOFOROWO Sidra sokólski 94 CHWOROŚCIANY Nowy Dwór sokólski 95 NOWY DWÓR Nowy Dwór sokólski 96 ROGACZE Nowy Dwór sokólski 97 JAGINTY Nowy Dwór sokólski 98 CHORUŻOWCE Nowy Dwór sokólski 99 DOLINCZANY Lipsk augustowski 100 LIPSZCZANY Lipsk augustowski 101 RYGAŁÓWKA Lipsk augustowski 102 RAKOWICZE Lipsk augustowski 103 SIÓŁKO Lipsk augustowski 104 LICHOSIELCE Lipsk augustowski 105 KOPCZANY Lipsk augustowski 106 BARTNIKI Lipsk augustowski 107 STARE LEŚNE BOHATERY Lipsk augustowski 108 NOWE LEŚNE BOHATERY Lipsk augustowski 109 WOŁKUSZ Lipsk augustowski 110 LUBINOWO Lipsk augustowski 111 GRUSZKI Płaska augustowski 112 RUDAWKA Płaska augustowski 113 RYGOL Płaska augustowski 114 MUŁY Giby sejneński 115 DWORCZYSKO Giby sejneński