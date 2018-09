"Panu prezydentowi nigdy się nie odmawia" - powiedział w TVN 24 sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Błażej Spychalski. Zapewnił też, że będzie robił wszystko, co w jego mocy, żeby jego współpraca z prezydentem Andrzejem Dudą była jak najlepsza.

Błażej Spychalski / Archiwum RMF FM



W piątek prezydent powołał Spychalskiego na funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta, odwołując wcześniej z tej funkcji Krzysztofa Łapińskiego, który był jego rzecznikiem.



Spychalski w TVN24 wyjaśnił, że Krzysztof Łapiński złożył rezygnację w poniedziałek, a we wtorek "był telefon od pana prezydenta". Jak dodał, w środę doszło do spotkania między nim a głową państwa, podczas którego "umówili się na pewne rzeczy".



Na pytanie, czy prezydent był równie zaskoczony odejściem Łapińskiego, jak opinia publiczna, Spychalski odparł: "Myślę, że tak było, jak pan redaktor powiedział".



Spychalski został zapytany, czy uważa, że poradzi sobie na nowym stanowisku. Panu prezydentowi nigdy się nie odmawia - podkreślił. Zawsze wychodziłem z takiego założenia, że jeżeli pojawiłaby się propozycja ze strony pana prezydenta, współpracy z panem prezydentem, tobym nie odmówił, i tutaj dokładnie właśnie tak było - wyjaśnił. Dopóty, dopóki będę mógł, będę pracował z panem prezydentem, będę robił wszystko, co w mojej mocy, żeby ta współpraca była jak najlepsza i żeby pan prezydent był zadowolony - zadeklarował.





"Taką mam ścieżkę polityczną i tego się nie wstydzę"



Spychalski był również pytany o wpis udostępniony przez niego kilka lat temu na jednym z portali społecznościowych, zawierający informacje o rzekomej współpracy ze służbami PRL rodzin dziennikarzy i innych znanych osób. Dzisiaj mam tę świadomość, że ilość fake newsów, nieprawdziwych informacji, jest ogromna, wtedy takiej świadomości nie miałem - przyznał. Jak zapewnił, dzisiaj nie udostępniłby takiego wpisu.

Niczego nie żałuję, gdybym żałował, to nie byłbym dzisiaj tu gdzie jestem. Taką mam ścieżkę polityczną i tego się nie wstydzę. Natomiast tak, jak powiedziałem wcześniej - dzisiaj bym tego nie zrobił - zaznaczył. Myślę, że to był po prostu błąd, który kiedyś popełniłem - dodał.

Kim jest Błażej Spychalski?



33-letni Błażej Spychalski był do tej pory radnym PiS w sejmiku województwa łódzkiego oraz pełnił funkcję prezesa Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Jak wskazują media, jest on też wieloletnim bliskim współpracownikiem byłego rzecznika PiS Marcina Mastalerka, który pracował przy kampanii Andrzeja Dudy i kampanii przed wyborami parlamentarnymi.

