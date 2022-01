​Próba wyłudzenia podatku VAT z trumnami w tle. Śląska policja rozbiła szajkę, która chciała wyłudzić pieniądze, sprzedając trumny. Zarzuty usłyszało 9 osób. Do sądu skierowano w tej sprawie akt oskarżenia.

Oszuści mieli określoną liczbę trumien i przewozili je do Czech. Z powrotem do Polski ten sam ładunek określano jednak jako akcesoria do wyrobu trumien. Powtarzano to wielokrotnie, wykorzystując do tego kilka firm, by w ten sposób, za wewnątrzwspólnotową dostawę trumien, wyłudzić od Skarbu Państwa podatek VAT. Ostatecznie wypłatę wstrzymał urząd skarbowy.

Istotna była tu m.in. analiza zdjęć z trumnami. Miały one udowodnić, że były to różne ładunki, ale policyjna ekspertyza wykazała, że cały czas były to te same trumny. Dla zmylenia owijano je inną folią.



Nieuczciwa działalność była prowadzona w 2014 roku. Grupa przestępcza posiadała kilka palet z trumnami. Przy wykorzystaniu kilku podmiotów gospodarczych, deklarowano wewnątrzwspólnotową dostawę trumien, ubiegając się o zwrot podatku w wysokości 23 procent. Proceder wielokrotnie powtarzano przy wykorzystaniu tego samego ładunku trumien.



Prokuratorskie zarzuty przedstawiono 9 osobom - mieszkańcom województwa śląskiego - Pszczyny, Katowic, Sosnowca, Jaworzna oraz obywatelowi Czech. Zarzuty objęły działanie w grupie przestępczej, usiłowania oszustwa na szkodę Skarbu Państwa, zarzuty karno-skarbowe oraz zarzut dotyczący prania pieniędzy. Wobec podejrzanych zastosowano dozór, poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktowania się. Prokuratora zabezpieczyła majątek podejrzanych na łączną kwotę 85 tys. złotych. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia.

