Na Zjednoczoną Prawicę chce głosować 41 proc. respondentów, czyli o 1 punkt procentowy więcej niż w poprzedniej turze badań - wynika z sondażu pracowni Social Changes przeprowadzonego na zlecenie portalu wPolityce.pl. KO cieszy się poparciem 23 proc. ankietowanych.

Politycy PiS podczas uroczystości pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich / Marek Zakrzewski / PAP

Z badania przeprowadzonego w dniach 20-24 grudnia wynika, że na scenie politycznej wciąż mamy stabilizację: poszczególne ugrupowania zyskują - lub tracą - najwyżej po 1 punkcie procentowym - czytamy na portalu wPolityce.pl.

Na pierwszym miejscu - jak wynika z sondażu - znalazła się Zjednoczona Prawica, na którą chęć głosowania zadeklarowało 41 proc. respondentów. Formacja Jarosława Kaczyńskiego w porównaniu z poprzednim badaniem Social Changes zyskała 1 punkt.

Nie zmieniło się poparcie dla Koalicji Obywatelskiej, na którą chciałoby głosować 23 proc. ankietowanych.



Lewica nadal utrzymuje kontakt z KO: na formację tworzoną przez SLD, Wiosnę i Razem chce głosować 17 proc. respondentów, co oznacza spadek o 1 punkt w porównaniu z badaniem z zeszłego tygodnia.



1 punkt traci również Konfederacja, ciesząca się poparciem 9 proc. badanych.



Zyskuje za to - również 1 punkt - Polskie Stronnictwo Ludowe; na partię Władysława Kosiniaka-Kamysza chce głosować 9 proc. respondentów.



Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków.