Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby ją Zjednoczona Prawica, na którą chce głosować 33 proc. badanych - wynika z sondażu Social Changes dla portalu wPolityce.pl. Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 26 proc.

Jarosław Kaczyński / Marcin Obara / PAP

Na Lewicę chce zagłosować 14 proc. uczestników badania, a na Konfederację - 9 proc. Kukiz'15 cieszy się poparciem 5 proc. respondentów. Do Sejmu nie weszłoby Polskie Stronnictwo Ludowe, na które chce zagłosować tylko 2 proc. badanych.



W scenariuszu uwzględniającym start partii Szymona Hołowni Polska 2050, Zjednoczona Prawica zachowuje prowadzenie z wynikiem 31 proc. W tym wariancie, na Polskę 2050 oraz Koalicję Obywatelską chciałoby zagłosować po 20 proc. badanych. Do parlamentu dostałyby się jeszcze Lewica z wynikiem 11 proc. i Konfederacja, która odnotowałaby 10-proc. poparcie. Poniżej progu wyborczego byłyby PSL (4 proc.) i Kukiz'15 ( 2 proc.).



Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1096 osób, w dniach od 18 do 21 grudnia 2020 roku.