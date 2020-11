​Zjednoczona Prawica wciąż cieszy się największym poparciem, jednak różnica między rządzącym sojuszem a Koalicją Obywatelską jest niewielka - wynika z sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24. Na trzecim miejscu znalazł się ruch Szymona Hołowni Polska 2050.

PiS stracił w ciągu ostatniego miesiąca m.in. na skutek decyzji TK ws. aborcji / Rafał Guz / PAP

Gdyby wyboru do Sejmu odbywały się w najbliższych dniach, to Zjednoczona Prawica, czyli wspólna lista Prawa i Sprawiedliwości, Porozumienia i Solidarnej Polski, zdobyłaby 27 proc. głosów. To wzrost o 1 pkt proc. w porównaniu z podobnym badaniem z końca października.

Na drugim miejscu znalazłaby się Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Zieloni i Inicjatywa Polski). Ten sojusz popiera 25 proc. badanych, co także oznacza wzrost o 1 pkt proc.

14 proc. badanych deklaruje chęć oddania głosu na ruch Szymona Hołowni Polska 2050. Oznacza to jednak spadek o 4 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.

Lewica (SLD, Wiosna i Razem) może liczyć na 8 proc. głosów.

Notowania Konfederacji (KORWiN, Ruch Narodowy i Konfederacja Korony Polskiej) spadły o 1 pkt proc. Chęć głosowania na prawicowy sojusz deklaruje 7 proc. ankietowanych.

Poza Sejmem znalazłby się PSL-Koalicja Polska - chce głosować na nich 4 proc. wyborców.

15 proc. ankietowanych przez Kantar nie wie na kogo chce oddać głos.

Sondaż przeprowadzono w dniach 20-23 listopada na próbie 1003 osób.