Obniżanie emerytur funkcjonariuszom totalitarnego państwa powinno być oceniane na podstawie indywidualnych czynów, a nie tylko z powodu pełnienia w tym państwie służby – takie orzeczenie wydał 7-osobowy skład sędziów Izby Pracy Sądu Najwyższego. Sędziowie rozpatrywali pytanie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku: badał on odwołanie 96-letniego dziś funkcjonariusza, który stracił część renty w wyniku ustawy dezubekizacyjnej z 2016 roku. Decyzja SN otwiera drogę do dochodzenia roszczeń także dla innych poszkodowanych funkcjonariuszy.

Sędziowie Sądu Najwyższego / Rafał Guz / PAP

"SN uważa, że trzeba wreszcie rozstrzygnąć te wątpliwości, bo sprawa tej ustawy i jej stosowania toczy się już kilka ładnych lat i brak jest jakichś jednoznacznych wytycznych, w jakim kierunku rozumieć te przepisy i jak je stosować" - znaznaczył w uzasadnieniu uchwały siedmiu sędziów SN prezes Izby Pracy Józef Iwulski.

Rozpatrzona przez SN sprawa zainicjowana została pytaniem prawnym, które w końcu listopada 2019 zadał Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Zapytał on, czy do obniżenia emerytury byłego funkcjonariusza służb PRL wystarczające jest kryterium "pełnienia służby na rzecz państwa totalitarnego", czy też powinno się dokonywać oceny indywidualnych czynów poszczególnych funkcjonariuszy. Białostocki sąd pytał również, czy jeśli uzna się, że formalny fakt pełnienia służby w PRL jest wystarczający do ponownego przeliczenia emerytury, to czy powinno to skutkować ponownym obniżeniem świadczenia emerytalnego wobec funkcjonariusza, któremu już raz, na podstawie wcześniejszych przepisów - w 2009 roku, obniżono to świadczenie.

W wydanej właśnie uchwale Sąd Najwyższy przesądził, że w sprawach o obniżenie emerytur funkcjonariuszy powinno się dokonywać oceny ich indywidualnych czynów.