Fatalna jakość powietrza w co najmniej kilku regionach Polski. Alert w tej sprawie rozesłało w poniedziałek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Smog w Katowicach. Zdjęcie archiwalne / Andrzej Grygiel / PAP

"W związku ze złą jakością powietrza i prognozą przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10, SMS-owe ostrzeganie zostało uruchomione w części województwa śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego i kujawsko-pomorskiego" - czytamy.



Tak w poniedziałek o poranku wyglądała smogowa mapa Polski:



Silny mróz w Polsce

Poniedziałek jest kolejnym dniem z silnym mrozem. Synoptycy ostrzegają przed spadkiem temperatury w kilkunastu województwach.



Alerty dotyczą województw: lubelskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego.



W województwie zachodniopomorskim najniższe temperatury minimalne odnotowano w Wierzchowie -21,6 st. C.; Trzcińsku -20,4 st. C; Szczecinku -17 st. C; Przelewicach -16,5 st. C Resku -16,5 st. C i Goleniowie -16 st. C. W województwie łódzkim temperatura powietrza na przeważającym obszarze spadła do -17 st. C, lokalnie do -20 st. C. Podobne temperatury zanotowano w województwie wielkopolskim.



Cieplej było natomiast w województwie pomorskim. Tam najniższa temperatura minimalna wystąpiła w południowych i zachodnich powiatach.



Jak informował IMGW, część centralna przez część nocy pokryta była chmurami, co zapobiegło silnemu wychłodzeniu terenu.



Zanotowana temperatura minimalna -14,5 st. C w Miastku, -14,1 st. C w Chojnicach, -14 st. C w Kmiecinie, -13,6 st. C Radostowie.



Stacje nadmorskie zanotowały z kolei od -8 st. C w Ustce do -3,6 st. C na Helu.

Ale są też dobre informacje. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował w poniedziałek 27 grudnia, że nadchodzący tydzień przyniesie dużą zmianę. Choć zaczął się mroźnie, w jego drugiej połowie termometry pokażą nawet 12 stopni Celsjusza.





Kraków dołącza do programu "Stop Smog"

Kraków 21 grudnia dołączył do rządowego programu "Stop Smog", w ramach którego przeznaczy 50 mln zł na likwidację kopciuchów. W ciągu trzech lat za środki te zostanie wymienionych 756 nieekologicznych pieców, a 289 budynków przejdzie termomodernizację.



Z programu "Stop Smog" korzysta 11 gmin, w tym osiem z województwa małopolskiego (Brzesko, Kraków, Limanowa, Niepołomice, Skawina, Spytkowice, Sucha Beskidzka i Tuchów) oraz trzy ze śląskiego (Pszczyna, Rybnik i Sosnowiec).



Na etapie podpisywania są kolejne dwa porozumienia z gminami woj. mazowieckiego (Dąbrówka i Raszyn). W sumie na rzecz poprawy jakości powietrza zrealizowanych będzie 2151 niskoemisyjnych inwestycji o łącznej wartości 112,3 mln zł, w tym 72,8 mln zł z budżetu państwa i 34,8 mln zł wkładu własnego gmin.



O dotacje na likwidację lub wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób najmniej zamożnych mogą starać się: gminy, związki międzygminne, powiaty, związek metropolitalny w województwie śląskim.



Wnioskodawcy w programie "Stop Smog" mogą uzyskać do 70 proc. dofinansowania kosztów inwestycji. Pozostałe 30 proc. stanowi wkład własny samorządu. Dzięki temu mieszkańcy gmin - położonych na obszarze, gdzie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa - mogą otrzymać dotację do 100 proc. kosztów przedsięwzięcia. Średni koszt realizacji niskoemisyjnych inwestycji w jednym budynku, a w przypadku budynku o dwóch lokalach - w jednym lokalu, nie może przekroczyć 53 tys. zł.