Jaka pogoda czeka nas na przełomie 2021 i 2022 roku? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że ten tydzień przyniesie dużą zmianę. Choć zaczął się mroźnie, w jego drugiej połowie termometry pokażą nawet 12 stopni Celsjusza.

Jak prognozuje IMGW, po mroźnej nocy w dzień temperatura nie będzie przekraczać dziś 0 stopni Celsjusza. Wyjątek stanowić będą jedynie obszary podgórskie Sudetów - tam lokalnie temperatura może wzrosnąć do 2 stopni. Na pozostałym obszarze Polski w najcieplejszym momencie dnia będzie od -8 do -3 stopni. W ciągu dnia na południowym wschodzie mogą pojawiać się słabe opady śniegu.

Kolejna noc nie będzie już tak mroźna, ale miejscami termometry będą jeszcze pokazywać dwucyfrowy mróz - do -14 stopni na Kujawach i Pomorzu Wschodnim.

We wtorek na niebie dominować będą chmury. Temperatura maksymalna wynosić będzie od -6 stopni na północnym wschodzie do 3 stopni na południowym zachodzie. Na południowym wschodzie padać będzie słaby śnieg. W drugiej połowie dnia od zachodu do Polski zacznie nasuwać się strefa ciepłego frontu atmosferycznego. Przyniesie ona na zachodzie kraju opady śniegu, przechodzące stopniowo w deszcz, przejściowo również marznący, powodujący gołoledź. Będzie ślisko na drogach i chodnikach.

W środę padać będzie w całym kraju - na zachodzie przeważnie deszcz, a na wschodzie śnieg przechodzący w deszcz. Warunki na drogach mogą być trudne. Temperatura maksymalna będzie przeważnie dodatnia, za wyjątkiem północnego wschodu, gdzie termometry pokazywać będą od -4 stopni do -1 stopnia. Na pozostałym obszarze termometry pokażą od 0 do 6 stopni. W nocy w obszarach podgórskich Karpat temperatura spadnie poniżej zera, więc na drogach znów zrobi się ślisko.

Od czwartku do soboty temperatura nie będzie spadać poniżej zera. Na termometrach zobaczymy od 3 stopni na północnym wschodzie do 12 stopni na zachodzie. Na niebie dominować będą chmury, z których okresami padać będzie deszcz. Nad morzem i na południu Polski prędkość wiatru będzie dochodzić nawet do 80 km/h.

Według prognoz niedziela będzie pogodna, ale już chłodniejsza. Temperatura w nocy znów spadnie poniżej zera, a w dzień wynosić będzie maksymalnie 5 stopni. Wiatr powinien być już dużo słabszy.