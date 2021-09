​Komendant wojewódzki policji we Wrocławiu z dniem 24 września 2021 r. zwolnił ze służby kolejnego, drugiego z policjantów biorących udział w interwencji, jaka miała miejsce w dniu 30 lipca 2021 r. we wrocławskiej izbie wytrzeźwień. Zmarł po niej 25-letni obywatel Ukrainy.

Zdj. ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

Do tragedii doszło 30 lipca 2021 r. Policję powiadomili ratownicy pogotowia ratunkowego, którzy zostali wezwani do interwencji na przystanku MPK we Wrocławiu. Zdaniem służb pijany mężczyzna był agresywny, a ponieważ nie było wskazań, by musiał trafić do szpitala, funkcjonariusze zawieźli go do izby wytrzeźwień. 25-letni mężczyzna tam zmarł, a śledztwo w sprawie jego śmierci zostało przeniesione do Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Jak podały wcześniej lokalne media, obywatel Ukrainy miał być bity, duszony, użyto wobec niego pałki i gazu.



"Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu z dniem 24 września 2021 r. zwolnił ze służby kolejnego z policjantów biorących udział w interwencji, jaka miała miejsce w dniu 30 lipca 2021 r. we wrocławskim WROPON-ie. Postępowanie dyscyplinarne prowadzone w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na obecnym etapie dotyczy pięciu funkcjonariuszy. Wobec dwóch z nich procedura związana ze zwolnieniem ze służby w trybie określonym w art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy o Policji została zakończona" - napisano w komunikacie policji opublikowanym w czwartek wieczorem.



Jak podano, jednocześnie procedura związana ze zwolnieniem ze służby w policji trzeciego z interweniujących funkcjonariuszy pozostaje w toku. Niezależnie od powyższego Prokuratura Okręgowa w Świdnicy prowadzi śledztwo w przedmiotowej sprawie.



Zwolnienie kolejnego policjanta - pierwszy został zwolniony 10 września - nastąpiło w trybie określonym w art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy o Policji, tj. gdy wymaga tego ważny interes służby.



"Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu uznał, że zachodzą wątpliwości dotyczące spełniania przez funkcjonariusza ustawowych wymogów określonych w art. 25 ust. 1 ustawy o Policji warunkujących możliwość pełnienia służby w policji, jak również policjant sprzeniewierzył się zobowiązaniu określonemu w art. 27 ust. 1 ustawy o Policji tj. rocie ślubowania policjantów, nie reagując na niezgodne z przepisami użycie środków przymusu bezpośredniego przez innych funkcjonariuszy" - czytamy w komunikacie.



Wcześniej, z dniem 10 września 2021 r. komendant wojewódzki policji we Wrocławiu zwolnił funkcjonariusza, wobec którego zarzuty dyscyplinarne dotyczyły m.in. niezgodnego z przepisami użycia środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej i pałki służbowej.



Postępowanie dyscyplinarne prowadzone przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu na obecnym etapie dotyczy łącznie pięciu funkcjonariuszy. Wobec dwóch z nich procedura związana ze zwolnieniem ze służby w trybie określonym w art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy o Policji została zakończona. Jednocześnie pozostaje w toku procedura związana z wydaleniem ze służby trzeciego z interweniujących funkcjonariuszy, wobec którego zarzuty dyscyplinarne dotyczą m.in. niezgodnego z przepisami użycia środka przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej.



Wobec dwóch pozostałych funkcjonariuszy biorących udział w ww. interwencji, którzy też zostali zawieszeni, prowadzone są postępowania dyscyplinarne.