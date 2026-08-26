Skąd niechęć Polaków do Ukraińców? Sondaż CBOS wskazuje trzy powody

Niechęć do Ukraińców ma konkretne powody
Badanie pokazuje, że przyczyny chłodniejszego nastawienia do Ukraińców są różnie postrzegane w zależności od preferencji politycznych respondentów. Największa grupa badanych - 45,4 proc. - wskazała na spory wokół zbrodni wołyńskiej oraz polityki historycznej jako główną przyczynę pogorszenia relacji między Polakami a Ukraińcami.
Drugim najczęściej wymienianym czynnikiem są świadczenia społeczne przysługujące Ukraińcom w Polsce. Na tę kwestię zwróciło uwagę 36,4 proc. respondentów.
Co czwarty badany (26,2 proc.) wskazał na działalność rosyjskiej propagandy i dezinformację w internecie. Z kolei 24,4 proc. ankietowanych za jeden z powodów uznało działania oraz wypowiedzi ukraińskich polityków dotyczące Polski.
Mniej osób wiąże pogorszenie wzajemnych relacji z bezpośrednimi kontaktami. Na własne, osobiste doświadczenia z Ukraińcami wskazało 17,8 proc. uczestników badania.
Tylko 7,6 proc. respondentów uważa, że stosunek Polaków do Ukraińców w ogóle się nie pogorszył.
Duże różnice między wyborcami
Wyniki sondażu wyraźnie różnią się w zależności od tego, jakie ugrupowania polityczne popierają badani. Zwolennicy obozu rządzącego częściej niż ogół respondentów wskazują na czynniki zewnętrzne. Niemal połowa z nich - 49,5 proc. - uważa, że za pogorszenie stosunku Polaków do Ukraińców odpowiada rosyjska propaganda i dezinformacja w internecie.
W tej grupie na drugim miejscu znalazły się spory dotyczące Wołynia - wskazało je 37,2 proc. badanych. Kwestia świadczeń społecznych zajęła trzecie miejsce, z wynikiem 24,6 proc. Działania i wypowiedzi ukraińskich polityków wymieniło 18,3 proc. zwolenników rządu, a osobiste doświadczenia z Ukraińcami - 9,6 proc.
Odmiennie sytuację oceniają sympatycy opozycji. W tej grupie najczęściej wskazywanym problemem są kwestie związane ze zbrodnią wołyńską i polityką historyczną. Taką odpowiedź wybrało 55,1 proc. badanych.
Niewiele mniej - 47,8 proc. - za istotny czynnik uznało zakres świadczeń społecznych przyznawanych Ukraińcom w Polsce. Wyborcy opozycji częściej wskazują również na działania i wypowiedzi ukraińskich polityków. Taką opinię wyraziło 35,6 proc. respondentów z tej grupy. Na osobiste doświadczenia zwróciło uwagę 20,9 proc.
Badanie CBOS zostało przeprowadzone na zlecenie „Dziennika Gazety Prawnej” w dniach 17–20 sierpnia. Wzięło w nim udział 1000 dorosłych osób.