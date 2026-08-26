Skąd niechęć Polaków do Ukraińców? Sondaż CBOS wskazuje trzy powody

RMF24

Sondaż CBOS wskazuje, co zdaniem Polaków wpływa na pogorszenie stosunku do Ukraińców. Najczęściej wskazywane są spory o zbrodnię wołyńską. Wyniki badania dla „Dziennika Gazety Prawnej” ujawniają też wyraźne różnice między wyborcami obozu rządzącego i opozycji.

Niechęć do Ukraińców ma konkretne powody

Badanie pokazuje, że przyczyny chłodniejszego nastawienia do Ukraińców są różnie postrzegane w zależności od preferencji politycznych respondentów. Największa grupa badanych - 45,4 proc. - wskazała na spory wokół zbrodni wołyńskiej oraz polityki historycznej jako główną przyczynę pogorszenia relacji między Polakami a Ukraińcami.

Drugim najczęściej wymienianym czynnikiem są świadczenia społeczne przysługujące Ukraińcom w Polsce. Na tę kwestię zwróciło uwagę 36,4 proc. respondentów.

Co czwarty badany (26,2 proc.) wskazał na działalność rosyjskiej propagandy i dezinformację w internecie. Z kolei 24,4 proc. ankietowanych za jeden z powodów uznało działania oraz wypowiedzi ukraińskich polityków dotyczące Polski.

Mniej osób wiąże pogorszenie wzajemnych relacji z bezpośrednimi kontaktami. Na własne, osobiste doświadczenia z Ukraińcami wskazało 17,8 proc. uczestników badania.

Tylko 7,6 proc. respondentów uważa, że stosunek Polaków do Ukraińców w ogóle się nie pogorszył.

Bosacki ostrzega Ukrainę. „Będzie miała poważny problem” Wiceszef MSZ Marcin Bosacki ocenił w niedzielę, że gdyby w Panteonie Narodowym Ukrainy pojawili się ludzie odpowiedzialni za masowe zbrodnie na ludności cywilnej, tacy jak Stepan Bandera czy Roman Szuchewycz, to znacząco pogorszyłoby to stosunki…

Duże różnice między wyborcami

Wyniki sondażu wyraźnie różnią się w zależności od tego, jakie ugrupowania polityczne popierają badani. Zwolennicy obozu rządzącego częściej niż ogół respondentów wskazują na czynniki zewnętrzne. Niemal połowa z nich - 49,5 proc. - uważa, że za pogorszenie stosunku Polaków do Ukraińców odpowiada rosyjska propaganda i dezinformacja w internecie.

W tej grupie na drugim miejscu znalazły się spory dotyczące Wołynia - wskazało je 37,2 proc. badanych. Kwestia świadczeń społecznych zajęła trzecie miejsce, z wynikiem 24,6 proc. Działania i wypowiedzi ukraińskich polityków wymieniło 18,3 proc. zwolenników rządu, a osobiste doświadczenia z Ukraińcami - 9,6 proc.

Odmiennie sytuację oceniają sympatycy opozycji. W tej grupie najczęściej wskazywanym problemem są kwestie związane ze zbrodnią wołyńską i polityką historyczną. Taką odpowiedź wybrało 55,1 proc. badanych.

Niewiele mniej - 47,8 proc. - za istotny czynnik uznało zakres świadczeń społecznych przyznawanych Ukraińcom w Polsce. Wyborcy opozycji częściej wskazują również na działania i wypowiedzi ukraińskich polityków. Taką opinię wyraziło 35,6 proc. respondentów z tej grupy. Na osobiste doświadczenia zwróciło uwagę 20,9 proc.

Badanie CBOS zostało przeprowadzone na zlecenie „Dziennika Gazety Prawnej” w dniach 17–20 sierpnia. Wzięło w nim udział 1000 dorosłych osób.