RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Skąd niechęć Polaków do Ukraińców? Sondaż CBOS wskazuje trzy powody

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 26 sierpnia (10:19)

Sondaż CBOS wskazuje, co zdaniem Polaków wpływa na pogorszenie stosunku do Ukraińców. Najczęściej wskazywane są spory o zbrodnię wołyńską. Wyniki badania dla „Dziennika Gazety Prawnej” ujawniają też wyraźne różnice między wyborcami obozu rządzącego i opozycji.

Skąd niechęć Polaków do Ukraińców? Sondaż CBOS wskazuje trzy powody
Ukraińcy na demonstracji w Warszawie, fot. lukasz_wojcik /Shutterstock
  • Niemal połowa badanych za główną przyczynę pogorszenia relacji z Ukraińcami uznaje spory o zbrodnię wołyńską.
  • Wyborcy obozu rządzącego i opozycji zupełnie inaczej oceniają źródła niechęci wobec Ukraińców.
  • Najważniejsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24

Niechęć do Ukraińców ma konkretne powody

Badanie pokazuje, że przyczyny chłodniejszego nastawienia do Ukraińców są różnie postrzegane w zależności od preferencji politycznych respondentów. Największa grupa badanych - 45,4 proc. - wskazała na spory wokół zbrodni wołyńskiej oraz polityki historycznej jako główną przyczynę pogorszenia relacji między Polakami a Ukraińcami.

Drugim najczęściej wymienianym czynnikiem są świadczenia społeczne przysługujące Ukraińcom w Polsce. Na tę kwestię zwróciło uwagę 36,4 proc. respondentów.

Co czwarty badany (26,2 proc.) wskazał na działalność rosyjskiej propagandy i dezinformację w internecie. Z kolei 24,4 proc. ankietowanych za jeden z powodów uznało działania oraz wypowiedzi ukraińskich polityków dotyczące Polski.

Mniej osób wiąże pogorszenie wzajemnych relacji z bezpośrednimi kontaktami. Na własne, osobiste doświadczenia z Ukraińcami wskazało 17,8 proc. uczestników badania.

Tylko 7,6 proc. respondentów uważa, że stosunek Polaków do Ukraińców w ogóle się nie pogorszył.

Duże różnice między wyborcami

Wyniki sondażu wyraźnie różnią się w zależności od tego, jakie ugrupowania polityczne popierają badani. Zwolennicy obozu rządzącego częściej niż ogół respondentów wskazują na czynniki zewnętrzne. Niemal połowa z nich - 49,5 proc. - uważa, że za pogorszenie stosunku Polaków do Ukraińców odpowiada rosyjska propaganda i dezinformacja w internecie.

W tej grupie na drugim miejscu znalazły się spory dotyczące Wołynia - wskazało je 37,2 proc. badanych. Kwestia świadczeń społecznych zajęła trzecie miejsce, z wynikiem 24,6 proc. Działania i wypowiedzi ukraińskich polityków wymieniło 18,3 proc. zwolenników rządu, a osobiste doświadczenia z Ukraińcami - 9,6 proc.

Odmiennie sytuację oceniają sympatycy opozycji. W tej grupie najczęściej wskazywanym problemem są kwestie związane ze zbrodnią wołyńską i polityką historyczną. Taką odpowiedź wybrało 55,1 proc. badanych.

Niewiele mniej - 47,8 proc. - za istotny czynnik uznało zakres świadczeń społecznych przyznawanych Ukraińcom w Polsce. Wyborcy opozycji częściej wskazują również na działania i wypowiedzi ukraińskich polityków. Taką opinię wyraziło 35,6 proc. respondentów z tej grupy. Na osobiste doświadczenia zwróciło uwagę 20,9 proc.

Badanie CBOS zostało przeprowadzone na zlecenie „Dziennika Gazety Prawnej” w dniach 17–20 sierpnia. Wzięło w nim udział 1000 dorosłych osób.


Źródło: RMF24
Tagi: sondaż Ukraińcy
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: