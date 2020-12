Do wstrząsu o magnitudzie 3,24 doszło wieczorem w kopalni Murcki-Staszic. Odczuli go mieszkańcy Katowic, a także okolicznych miast. Żaden z pracowników kopalni nie został poszkodowany, wstrząs nie uszkodził też podziemnych wyrobisk.

Zdjęcie ilustracyjne / Marcin Buczek / RMF24

Rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski powiedział, że do wstrząsu o magnitudzie 3,24 doszło w rejonie jednej ze ścian w kopalni Murcki-Staszic. Był on odczuwalny na powierzchni, ale na szczęście nie ma żadnych skutków w wyrobiskach ani osób poszkodowanych - zaznaczył.



Głogowski dodał, że PGG otrzymała około 30 zgłoszeń od zaniepokojonych mieszkańców. Na razie nie dotarły do nas informacje, by były jakieś osoby poszkodowane lub doszło do jakichś uszkodzeń budynków - powiedział rzecznik.

Siłę wstrząsu odczuli przede wszystkim mieszkańcu kilku dzielnic Katowic. To m.in. Podlesie, Ochojec i Brynów. Ale sygnały są także z innych miejscowości np. z Chorzowa czy Swietochłowic. Świadkowie mówią o trzęsących się oknach i naczyniach.

Najczęstszą przyczyną wstrząsów jest odprężenie górotworu wskutek eksploatacji węgla, co skutkuje uwolnieniem skumulowanej w górotworze energii. Ze względu na różne warunki geologiczne niektóre wstrząsy są bardziej odczuwane na powierzchni, inne mniej. Większość nie zagraża bezpośrednio górnikom i mieszkańcom terenów górniczych. Wstrząsy wywołujące skutki są kwalifikowane są tąpnięcia.