Jak informuje IMGW, Polska znajduje się obecnie w obszarze obniżonego ciśnienia. Pozostajemy w wilgotnej, ciepłej, tylko na zachodzie nieco chłodniejszej, masie powietrza polarnego morskiego. Instytut wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed burzami z gradem i silnym deszczem.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Alerty IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed silnym deszczem i burzami z gradem. Ostrzeżenia I stopnia obowiązują w województwie lubelskim, południowej i zachodniej części Pomorza Zachodniego, centralnej i zachodniej części Wielkopolski, województwie podkarpackim, południowo-wschodnich powiatach Małopolski i na północy Podlasia.



IMGW wydał ostrzeżenia I i II stopnia /imgw.pl /Internet

Ostrzeżeniami drugiego stopnia objęte są: województwo lubelskie, południowa część Podlasia, południowo-zachodnie powiaty Małopolski, południowo-wschodnie powiaty województwa śląskiego i wschodnie powiaty Mazowsza.

Opady deszczu osiągną na tym obszarze od 50 do 60 mm, miejscami nawet 70 mm. Wiatr będzie wiał z prędkością w porywach do 70 km/h.

Na terenach objętych alertami pierwszego stopnia podczas burz może spaść od 20 do 30 mm deszczu na metr kwadratowy. Wiatr w porywach może wiać z prędkością 70 km/h.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Natomiast ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązują do godzin wieczornych w środę.









Deszczowa i burzowa środa

W środę zachmurzenie umiarkowane i duże, na północy, a wieczorem także na zachodzie kraju, miejscami małe. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, również z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz miejscami do 30 mm. Bez burz najprawdopodobniej na wschodzie Pomorza i Kujaw oraz na Warmii. Temperatura maksymalna od 23 st. C do 27 st. C. Chłodniej miejscami na wybrzeżu i na południu kraju, od 21 st. C do 23 st. C, a w rejonach podgórskich od 18 st. C do 21 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.





Prognoza pogody na środę / INTERIA.PL

W nocy na wschodzie i w centrum zachmurzenie umiarkowane i duże, na zachodzie rozpogodzi się. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, na zachodzie i w centrum stopniowo zanikające, na wschodzie mogą utrzymywać się przez całą noc. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm na wschodzie kraju. Po północy i nad ranem gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 12 st. C do 17 st. C, w kotlinach sudeckich 8 st. C, 10 st. C. Wiatr na ogół słaby, z kierunków zachodnich lub północnych, miejscami zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W czwartek jeszcze cieplej



W czwartek na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie oraz miejscami w centrum umiarkowane i duże, i tam przelotne opady deszczu. We wschodnich województwach możliwe burze z opadem do 20 mm, zwłaszcza na Podlasiu. Temperatura maksymalna od 23 st. C, 25 st. C na północnym wschodzie, południowym wschodzie i miejscami nad morzem, do 28 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni, na zachodzie kraju skręcający na południowy. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.