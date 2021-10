W areszcie jest podejrzany o wysadzanie w powietrze bankomatów i ich okradanie. Zdaniem śledczych zrobił to już sześciokrotnie. W czasie przeszukań pomieszczeń, do których miał dostęp, znaleziono 8 butli na gaz. Były do nich podłączone specjalne przewody, które służyły do wtłaczania gazu do środka bankomatu a potem do jego detonacji.

