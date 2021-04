Wielkopolscy policjanci rozbili grupę zajmującą się wysadzaniem w powietrze i okradaniem bankomatów. Zatrzymano cztery osoby. Według wstępnych szacunków, mężczyźni zrabowali łącznie około 1,5 mln złotych.

Zdj. ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

Zatrzymani mają od 38 do 43 lat. To mieszkańcy województwa lubuskiego, którzy poznali się w zakładzie karnym. Odsiadywali wcześniej wyroki m.in. za posiadanie broni czy handel narkotykami. Na wolności stworzyli grupę, która zajmowała się właśnie okradaniem bankomatów.



Śledczym udało się jak dotąd zebrać dowody na wysadzenie przez zatrzymanych sześciu urządzeń - m.in. w Wielkopolsce, w Lubuskiem, na Śląsku czy Pomorzu. Od pewnego czasu obserwowali ich kryminalni z Poznania, którzy pod koniec zeszłego tygodnia doprowadzili do zatrzymania całej czwórki.



Mężczyźni usłyszeli już zarzuty m.in. kradzieży z włamaniem i zniszczenia mienia. Nie przyznali się do winy. Zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Grozi im do 10 lat więzienia.

Policjanci podczas prowadzonych przeszukań zabezpieczyli telefony komórkowe, butlę gazową, samochód marki Porsche Cayenne, którym poruszali się podejrzani podczas popełnienia zarzucanych im przestępstw, a także 100 tys. euro.