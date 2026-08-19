Ser zanieczyszczony bakteriami. GIS ostrzega

Państwowa Inspekcja Sanitarna została poinformowana o wykryciu bakterii Listeria monocytogenes w serze przez sieć Carrefour Polska.
Ostrzeżenie GIS dotyczy produktu „Ser Gałka z Zakopanego 280g”:
- o numerze partii 07286,
- z terminem przydatności do spożycia do 25 września 2026
- i kodem kreskowym: 5905784304458.
Jego producentem jest PPHU Balser Marian Górz Wróblówka z Czarnego Dunajca. Produkt wyprodukowano dla Carrefour Polska.
Ser wycofywany ze sklepów
Carrefour Polska uruchomił procedurę wycofania wadliwej partii produktu. Wstrzymano sprzedaż, a wycofane produkty przekazano do utylizacji.
Na stronie internetowej, w miejscu sprzedaży oraz w punkcie obsługi klienta, dystrybutor wywiesił komunikat w tej sprawie.
Proces wycofywania prowadzony przez producenta i dystrybutora monitoruje Państwowa Inspekcja Sanitarna.
Wstrzymana produkcja w zakładzie
GIS przekazał, że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu po otrzymaniu zawiadomienia o niezgodnym wyniku badań wszczął postępowanie wyjaśniające w zakładzie i wydał decyzję wstrzymującą produkcję kwestionowanego produktu do momentu otrzymania wyników potwierdzających bezpieczeństwo wskazanego produktu.
„Producent PPHU Balser Marian Górz po otrzymaniu informacji o wykryciu bakterii Listeria Monocytogenes w produkcie uruchomił procedurę wycofania tego produktu z rynku i podjął działania zmierzające do wykrycia źródła zanieczyszczenia” - przekazał GIS.
Groźna listerioza
GIS przestrzega: spożycie żywności zanieczyszczonej bakterią, może prowadzić do choroby zwanej listeriozą.
Listerioza stanowi zagrożenie głównie dla kobiet w ciąży, noworodków i osób z obniżoną odpornością. U kobiet w ciąży może występować gorączka, objawy grypopodobne, ból brzucha lub pleców, biegunka i wymioty, ból głowy, mięśni, gardła lub przebieg jest bezobjawowy. Infekcja płodu lub noworodka wiąże się z wysokim ryzykiem śmiertelnych powikłań. U osób starszych i z obniżoną odpornością zakażenie może prowadzić do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia mózgu, niewielkich ropni mózgu i sepsy. W jej leczeniu stosuje się antybiotyki.