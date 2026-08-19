Ser zanieczyszczony bakteriami. GIS ostrzega

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Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie przed partią sera zanieczyszczonego bakterią Listeria monocytogenes. Jego spożycie może prowadzić do choroby – listeriozy, groźnej szczególnie dla kobiet w ciąży, noworodków i osób z obniżoną odpornością. Wadliwa partia produktu jest wycofywana ze sklepów.

Państwowa Inspekcja Sanitarna została poinformowana o wykryciu bakterii Listeria monocytogenes w serze przez sieć Carrefour Polska.

Ostrzeżenie GIS dotyczy produktu „Ser Gałka z Zakopanego 280g”:

o numerze partii 07286,

z terminem przydatności do spożycia do 25 września 2026

i kodem kreskowym: 5905784304458.

Jego producentem jest PPHU Balser Marian Górz Wróblówka z Czarnego Dunajca. Produkt wyprodukowano dla Carrefour Polska.

Ser wycofywany ze sklepów

Carrefour Polska uruchomił procedurę wycofania wadliwej partii produktu. Wstrzymano sprzedaż, a wycofane produkty przekazano do utylizacji.

Na stronie internetowej, w miejscu sprzedaży oraz w punkcie obsługi klienta, dystrybutor wywiesił komunikat w tej sprawie.

Proces wycofywania prowadzony przez producenta i dystrybutora monitoruje Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Wstrzymana produkcja w zakładzie

GIS przekazał, że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu po otrzymaniu zawiadomienia o niezgodnym wyniku badań wszczął postępowanie wyjaśniające w zakładzie i wydał decyzję wstrzymującą produkcję kwestionowanego produktu do momentu otrzymania wyników potwierdzających bezpieczeństwo wskazanego produktu.

„Producent PPHU Balser Marian Górz po otrzymaniu informacji o wykryciu bakterii Listeria Monocytogenes w produkcie uruchomił procedurę wycofania tego produktu z rynku i podjął działania zmierzające do wykrycia źródła zanieczyszczenia” - przekazał GIS.

Groźna listerioza

GIS przestrzega: spożycie żywności zanieczyszczonej bakterią, może prowadzić do choroby zwanej listeriozą.

Listerioza stanowi zagrożenie głównie dla kobiet w ciąży, noworodków i osób z obniżoną odpornością. U kobiet w ciąży może występować gorączka, objawy grypopodobne, ból brzucha lub pleców, biegunka i wymioty, ból głowy, mięśni, gardła lub przebieg jest bezobjawowy. Infekcja płodu lub noworodka wiąże się z wysokim ryzykiem śmiertelnych powikłań. U osób starszych i z obniżoną odpornością zakażenie może prowadzić do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia mózgu, niewielkich ropni mózgu i sepsy. W jej leczeniu stosuje się antybiotyki.