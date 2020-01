"Jestem osobą niewinną, trafiłem tutaj z powodów czysto politycznych" - oświadczył podczas rozprawy w Sądzie Okręgowym w Szczecinie Stanisław Gawłowski. Senator rozpoczął składanie wyjaśnień ws. tzw. afery melioracyjnej, w której prokuratura zarzuca mu m.in. łapówkarstwo. W trakcie rozprawy przytoczył m.in. słowa, jakie skierować miał do niego polityk PiS Czesław Hoc. Nawiązując do stawianego Gawłowskiemu zarzutu plagiatu w pracy doktorskiej, Hoc miał powiedzieć senatorowi: "Nam nie chodzi o żaden plagiat, my chcemy ciebie zamknąć".

