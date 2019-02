Kto rządzi w Stowarzyszeniu Wiosna, która organizuje Szlachetną Paczkę? Odwołany kilka dni temu z ksiądz Grzegorz Babiarz wydał oświadczenie, w którym twierdzi, że to on jest nadal prezesem. Uważa, że ponowny wybór Joanny Sadzik, do którego doszło w poniedziałek, był niezgodny z prawem. Nowy zarząd zdecydowanie odrzuca te zarzuty.

REKLAMA