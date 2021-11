Od stycznia do września tego roku ponad tysiąc nastolatków próbowało popełnić samobójstwo, to więcej niż w całym 2020 roku - 843, czy w 2019 roku - 915. W latach 2017 i 2018 było to po około 700 przypadków. Wzrosła też liczba prób zakończonych zgonem - podaje "Dziennik Gazeta Prawna".

