​Sąd rejonowy w Częstochowie ponownie ma zająć się wnioskami o tymczasowe areszty dla podejrzanych w sprawie wielomilionowych wyłudzeń podatku VAT. Taką decyzję podjął właśnie częstochowski sąd okręgowy.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Ponownego rozpatrzenia wniosków domagała się prokuratura. 5-u podejrzanych zostało pod koniec września zwolnionych, bo sąd zbyt późno zajął się wnioskami o tymczasowe areszty.

Termin rozprawy ma być wyznaczony najszybciej, jak to możliwe, niewykluczone, że taka decyzja zapadnie już w poniedziałek. Ponownego rozpatrzenia wniosków o tymczasowe areszty chciała prokuratura. I dziś sąd okręgowy się na to zgodził, uznając, że choć podejrzani powinni byli być zwolnieni, bo czas zatrzymania ich minął, to jednak mogą odpowiadać z wolnej stopy . Sąd musi teraz powiadomić ich o nowym terminie posiedzenia, ale nie muszą oni być na nim obecni.

Prokuratura chce tymczasowego aresztu dla 5-u podejrzanych, którym grozi wysoka kara i, według śledczych, stwarza to obawę o możliwości utrudniania śledztwa.

Po decyzji o zwolnieniu podejrzanych wyjaśnień zażądało Ministerstwo Sprawiedliwości. Sąd tłumaczył opóźnienie nagłymi kłopotami zdrowotnymi sędziego, który początkowo zajmował się sprawą. Termin zwolnienia podejrzanych minął godzinę po rozpoczęciu postępowania dotyczącego tymczasowych aresztów.