Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dwie osoby w związku z wyłudzeniami podatków i wystawianiem fikcyjnych faktur na blisko 500 mln zł. Zatrzymani to warszawski adwokat oraz organizator całego procederu.

Zdj. ilustracyjne / CBA

Do zatrzymań doszło w śledztwie dotyczącym próby wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT na setki milionów złotych - mówi naczelnik wydziału komunikacji społecznej CBA Temistokles Brodowski.

Zatrzymany, który miał być organizatorem nielegalnego przedsięwzięcia i kierować działalnością grupy, według śledczych sfinansował przejęcie spółki, która posiadała koncesję na obrót paliwami. Miał to zrobić, by za jej pomocą wyłudzić wielomilionowy zwrot podatku VAT - wynika z informacji PAP. Według agentów CBA tylko w tym wątku śledztwa fikcyjne faktury opiewały na prawie pół miliarda złotych.



Brodowski zaznaczył, że faktury miały być przygotowywane przez wcześniej zatrzymane osoby i dokumentowały fikcyjny obrót setkami tysięcy telefonów komórkowych.



Według śledczych adwokat czuwał nad przejęciem spółki paliwowej, legalizował działania grupy przestępczej i otrzymywał za to wynagrodzenie.



W związku z tą sprawą już w maju 2017 roku zatrzymano pierwsze trzy osoby. Zabezpieczono wówczas fałszywe faktury na ponad 300 tys. telefonów komórkowych.

